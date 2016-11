TOURNOIS INTERNATIONAUX «HAMMAMET» DE TENNIS Ibbou admise directement dans le tableau final

L'Algérienne Inès Ibbou est directement admise dans le tableau final d'un tournoi international du Circuit Pro Féminin, prévu du 21 au 27 novembre 2016 à Hammamet (Tunisie), selon les organisateurs. Pour sa part, l'Algérien Karim Bendjamaâ est en liste d'attente pour prendre part au tableau des qualifications d'un tournoi international «Futures 33», prévu également du 21 au 27 novembre 2016 à Hammamet. Ibbou (17 ans) est déjà sur place, car ayant disputé un autre tournoi international à Hammamet, du 14 au 20 novembre, et dans lequel elle fut précocement éliminée. En simple, la championne d'Afrique 2015 avait franchi le premier tour en battant la Néerlandaise Dewi Dijkman (6-3, 6-2), avant de s'incliner contre l'Italienne Federica Prati (6-3, 3-6, 5-7). En double, l'Algérienne avait fait équipe avec la Française Louise Lampla et elles ont perdu dès le premier tour contre un tandem italien, composé de Francesca Bullani et Federica Prati. De son côté, Bendjamaâ reste sur une double victoire, puisqu'il a remporté deux tournois consécutifs dernièrement, à Alger et Mostaganem.