LA SAOURA ET MÉDÉA SE RAPPROCHENT DU PODIUM A l'approche de la fin de la phase aller, le suspense est encore monté d'un cran.

Par Bachir BOUTEBINA -

Si le déroulement de la 12ème journée a permis à l'USM Alger de reprendre en solo la tête du championnat, il n'en demeure pas moins que ce dernier round, a été aussi marqué par la nette progression vers le haut du tableau de la JS Saoura, et notamment celle du néo promu, en l'occurrence l'O Médéa. Il est vrai qu'à la faveur de leurs victoires respectivement, glanées à domicile face à l'ES Sétif (2-1), et l'USM Bel Abbés (1-0), les gars de Béchar et ceux du Titteri, occupent désormais le 5ème et 6ème rang, avec 18 points pour les Bécharis, et 17 pts pour les Olympiens de Médéa. Les Médéens qui accueillent ce mardi en match retard le MO Béjaïa, risquent même de monter pour la première fois sur le podium, en cas de victoire face aux Crabes, et rejoindre à la 3ème place le MC Alger, qui aura été le grand perdant de ce dernier week-end, au même titre que les Ententistes. Les Sétifiens qui ont encore perdu du terrain sur le leader usmiste, et où rien ne semble plus aller pour les gars d'Aïn Fouara, ont subitement marqué le pas dans le haut du classement, avant d'accueillir le MO Béjaïa, et se rendre chez l'USM Alger, alors que le surprenant O Médéa se déplacera à Tizi Ouzou pour affronter la JS Kabylie, et recevoir par la suite le Mouloudia d'Alger. Ce dernier week-end que seul a réellement mis à profit le dernier champion en titre, et à un degré moindre le MC Oran, prochain de la JS Saoura, a vu le réveil brutal du DRB Tadjenanet qui a atomisé chez lui le CA Batna (4-1). Le Difaâ de l'Est reprend enfin des couleurs en occupant le 7ème rang avec 15 points, alors que l'autre ténor constantinois voisin, en l'occurrence les Sanafir du CSC, a encore concédé à domicile, un autre semi-échec, sanctionné par un piètre 0 à 0 devant des Harrachis de l'USMH en réussite depuis trois matchs, et qui viennent de rejoindre à la 10ème place avec 13 points leur dernier hôte en date, et la JS Kabylie, l'autre grand perdant avec le NAHD. Le CR Belouizdad qui aura finalement réussi le pari de battre le MCA (1-0), sous la houlette de son nouveau coach marocain Badou Zaki, prépare désormais son derby suivant prévu contre l'USMH, avant de recevoir au 20-Août 1955 les Batnéens du CAB. Le Chabab remporte son 103ème CRB-MCA, le 66ème en championnat, mais reste tout de même premier relégable en compagnie du Nasria qui devra impérativement se ressaisir chez lui contre le DRBT, avant de rendre visite au CSC. Au terme du déroulement de la 12ème journée de la Ligue 1 Mobilis, le championnat est totalement relancé, notamment dans le bas du tableau que ferme provisoirement le MO Béjaïa. à l'approche de la fin de la phase aller, le suspense est encore monté d'un cran.



Un responsable de la prévention et de la sécurité pour la JSS

La direction de la JS Saoura a procédé à la désignation dun responsable chargé de la prévention et de la sécurité, dans le cadre du renforcement des structures dirigeantes de ce club évoluant en Ligue 1 Mobilis, a-t-on appris hier auprès de la direction. Le club a désigné à ce poste un ancien fonctionnaire de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) et arbitre au sein de la Ligue régionale de football du Sud-Ouest (Lrfso), qui assurera la gestion quotidienne des affaires de prévention et de sécurité du club, comme le stipule larticle 19 du cahier des charges de la Fédération algérienne de football relatif aux obligations techniques devant être souscrites par les clubs éligibles au professionnalisme, a-t-on précisé. Le nouveau responsable de la sécurité de la JSS, Mustapha Abdelkrim en loccurrence, est doté, selon ce cahier des charges, des attributions nécessaires et dispose de tous les moyens qui lui permettent dassurer pleinement les missions qui lui sont dévolues, notamment pour lencadrement des supporters et la lutte contre la violence dans les enceintes sportives, signale-t-on. Cette désignation vient conforter les structures de gestion et danimation de ce club du sud, dans le cadre de la préparation de la JS Saoura pour sa participation à la Ligue des champions dAfriques de 2017, a-t-on souligné.