LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE : RETOUR SUR LE MATCH RCR-JSK Déroute totale des Canaris

Par Bachir BOUTEBINA -

Les protégés de Hidoussi ont volé en éclats avant-hier à Relizane, en s'inclinant sur le score de 3-1 face à des Lions de la Mina très entreprenants.

Un match presque à sens unique, au cours duquel la cause était déjà entendu à la pause, lorsque le Rapid avait inscrit deux buts durant la première mi-temps, avec une facilité déconcertante. Pour cause, le onze kabyle aligné par le Tunisien Sofiane Hidoussi a cédé une première fois à la 30ème mn, suite à une terrible bourde commise par le portier Malik Asselah, et sur laquelle le très entreprenant Tebbi poussait le ballon dans la cage visiteuse. 41ème minute de jeu, les protégés du coach Bouakkaz, doublait la mise suite à un coup-franc bien exécuté par l'omniprésent Tebbi, et qui allait permettre au revenant Benayad de marquer le but du break, sous le regard complètement désabusé du coach Hidoussi.

Boulaouidet qui avait remplacé Djerar avant la pause, réduisait la marque après le retour des vestiaires, à la 57ème mn. Mais il était dit que les coéquipiers de Zidane, allaient tripler la mise 9 minutes plus tard, sous la forme d'un coup-franc frappé directement par Remache, l'ex-défenseur droit de

la JSK.

Une troisième réalisation relizanaise des plus logiques, et qui scellait le sort d'une rencontre, remportée une fois de plus avec l'art et la manière par le Rapid. Un match qui a surtout mis en lumière une différence de jeu évidente entre les deux antagonistes du jour, et surtout une faiblesse inouïe des Canaris, au niveau de ses trois compartiments. Pour preuve, alors que depuis le début du championnat en cours, c'est la ligne d'attaque kabyle qui faisait réellement défaut, maintenant c'est au niveau de l'arrière-garde des Canaris que le bât blesse sérieusement.

La déroute du ténor numéro un de la Kabylie, a été telle samedi dernier à l'ex-Intissar, que le Tunisien Hidoussi avait tenu des propos empreints de honte totale, et une terrible déception que rien ne présageait d'une telle ampleur à ses yeux. Il est vrai que sur le vu de sa prestation globale fournie de surcroît face à un hôte relizanais dont le football continue de forcer l'admiration, le club phare des Genêts a malheureusement touché le fond. D'ailleurs, la centaine de supporters kabyles qui ont fait le déplacement au stade Zouggari de Relizane, ont déversé leur colère sur leur équipe, sur le chemin du retour. Cette troisième défaite que viennent de concéder les camarades de Berchiche, place désormais la JSK en position de premier non relégable avec 13 points, tout juste devant le duo NAHD- CRB (12 pts), et le RCR (11pts). Le naufrage que vient de vivre les Canaris du Djurdjura dans la capitale de la Mina, ne va pas manquer de plonger une fois de plus tous les fiefs de la JS Kabylie, dans une énième consternation, et la reprise des entraînements risque fort d'être des plus tendues cette semaine. Côté Rapid de Relizane, le coach Bouakkaz s'est dit être vraiment fier de tous ses joueurs qui ont appliqué à la lettre ses consignes d'avant-match. Il est vrai que les Allag, Anane et consorts ont encore fait étalage d'un football d'excellente facture, grâce notamment à une organisation tactique qui a de nouveau porté ses fruits, aux dépens d'un adversaire kabyle, presque transparent, à l'image d'un Ziaya complètement muet après 12 journées.

Le dernier face-à-face tuniso-tunisien est finalement revenu à Moez Bouakkaz, tout simplement parce que «la loi du terrain» a fait toute la différence qui existe aujourd'hui entre les Lions de la Mina, et ceux du Djurdjura. Après Mouassa, c'est désormais au tour de Hidoussi de remettre sérieusement de l'ordre au sein d'un ténor kabyle, de nouveau totalement en rade. Pour cause, les saisons se suivent et se ressemblent pour les Canaris kabyles.