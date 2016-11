LA JSM BÉJAÏA PIÉGÉE À DOMICILE Les Vert et Rouge restent leaders

Par Boualem CHOUALI -

L'équipe béjaouie caracole en tête de la Ligue 2 malgré son faux pas à domicile

Les gars de la Soummam ratent une occasion en or de creuser l'écart avec leurs poursuivants immédiats. Du coup, ils se mettent la pression pour le reste de cette première tranche du championnat.

Les protégés de Khezzar auraient été les plus grands perdants de cette 10e journée de Ligue 1 Mobilis. à domicile, sur leur terrain et devant leurs inconditionnels supporters, les poulains d'El Hadi Khezzar ont concédé une défaite amère, difficile à digérer, étant donné que c'est une défaite qui vaut trois points supplémentaire au compteur des Vert et Rouge. Soit une défaite à six points étant donné que les gars de la Soummam ont raté une aubaine en or de creuser le large avec leurs poursuivants immédiats, soit le Paradou AC et l'USM Blida.

La victoire aurait permis au doyen des clubs kabyles de porter l'écart à quatre points, soit une marge de sécurité importante pour garder le fauteuil du leader le plus longtemps possible. Mais à la fin des courses, l'excès de confiance aurait eu raison de leur volonté de bien faire et du coup l'équipe a cédé à la pression des visiteurs en concédant une défaite qui pourrait leur faire mal dans les tout prochains jours. En outre, malgré la défaite, le doyen des clubs kabyles garde son fauteuil de leader et compte même une petite longueur d'avance sur son dauphin le PAC.

Une défaite, en somme, à inscrire à l'actif des joueurs et du staff technique qui n'ont pas su déjouer le plan du MC Saïda, une bonne et coriace équipe qui avait cru en ses chances, malgré la difficulté de la mission. En effet, vu la physionomie de la rencontre, les joueurs de la JSMB n'ont rien fait pour gagner cette rencontre. C'était un leader aux pieds d'argile qui s'est présenté sur la pelouse du stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. Quant à l'entraîneur en chef, il a opté pour un schéma des plus défensifs en jouant à domicile de surcroît. Il a concentré sa tactique au milieu du terrain, tout en laissant libre l'équipe adverse de développer son jeu. De leur côté, les visiteurs ont su être intelligents.

Ainsi, à l'issue de cette dixième journée de Ligue 2 Mobilis, la JSM Béjaïa, en dépit de sa défaite, reste leader du championnat.

Un sursis que le championnat donne à l'équipe de Yemma Gouraya pour se ressaisir à l'avenir afin de réaliser son objectif, à savoir l'accession en Ligue 1 Mobilis.

C'est dire que la balle est désormais dans le camp des Vert et Rouge, car le chemin est encore long à commencer justement par la prochaine journée où ils sont appelés à se rendre à Skikda pour affronter l'équipe de la JSMS, en difficulté. Une mission qui s'annonce d'ores et déjà très rude pour les gars de la Soummam.