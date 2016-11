COMPTE RENDU DU BUREAU FÉDÉRAL La FAF relance l'EN des locaux avec Leekens

Le président de la FAF fait confiance au technicien belge pour relancer l'EN A'

L'Equipe nationale A', qui participera au CHAN 2018, sera dirigée par le staff technique de l'EN A et entrera en stage du 18 au 20 décembre 2016 au Centre technique de Sidi Moussa.

Des décisions prises par les membres du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, réunis avant-hier, on notera d'abord la relance de la sélection A' pour être engagée dans le championnat d'Afrique des joueurs locaux et l'organisation de deux matchs amicaux pour la sélection A, avant d'aborder la phase finale de la CAN 2017, prévue dès janvier prochain au Gabon. Ainsi, la FAF précise sur son site Internet que «suite à une réunion du staff technique, le programme de la CAN 2017 a été arrêté comme suit: du 10 au 13 décembre 2016, un stage pour gardiens de buts au bénéfice de cinq gardiens de buts aura lieu au Centre technique national de Sidi Moussa.

Le stage de l'Equipe nationale A, qui précédera la coupe d'Afrique des nations, aura lieu du 2 au 12 janvier 2017 date du départ à Franceville au Gabon. Deux rencontres amicales seront programmées durant ce stage les 7 et 10 janvier 2017.



Deux matchs amicaux pour les Verts avant la CAN 2017

Là, la FAF n'a pas du tout précisé les noms des adversaires des Verts et encore moins le ou les lieux des matchs. Seulement, pas plus tard que vendredi dernier, la Fédération de football de la Mauritanie (Ffrim) a écrit sur sa page officielle sur Facebook que «La Fédération de football de la Mauritanie a le plaisir d'annoncer la tenue officielle de deux matchs amicaux entre l'Algérie et la Mauritanie.

Les rencontres se dérouleront au stade Mustapha-Tchaker de Blida, les 7 et 10 janvier 2017.» La sélection nationale, drivée par le nouveau sélectionneur belge Georges Leekens, prépare la phase finale de la CAN 2017, où elle fait partie du groupe «B» en compagnie de la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Les Verts entameront le tournoi contre le Zimbabwe le 15 janvier à Franceville avant de croiser le fer contre la Tunisie et le Sénégal.

Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale. D'autre part, le Bureau fédéral a décidé de composer une Equipe nationale A' et de l'engager aux qualifications au championnat d'Afrique des nations (Kenya-2018) réservé aux sélections locales qui sont organisées dans la zone nord. L'Equipe nationale A', qui sera dirigée par le staff technique de l'Equipe nationale A, entrera en stage du 18 au 20 décembre 2016 au Centre technique national de Sidi Moussa. Là, il est utile d'ouvrir une parenthèse pour noter que des noms ont circulé pour prendre en charge la sélection A' dont celui du coach du MO Béjaïa, Nasser Sendjak. D'autre part, des médias annoncent même que l'on songe à la nomination d'un coach adjoint à Georges Leekens. Ce dernier avait proposé son ancien adjoint Rudi Verkeminck.

Le nom de l'actuel directeur technique national, Korichi est même cité comme probable futur coach adjoint. Mais, les médias qui ont rapporté de telles informations n'ont pipé mot sur le sort qui sera réservé aux adjoints actuels de Leekens, en l'occurrence Mansouri et Neghiz?...



L'EN U20 présente aux Jeux de la Solidarité islamique

Et à propos de la Direction technique nationale, celle-ci annonce des regroupements régionaux prévus au début de l'année 2017 pour constituer le noyau des sélections U15, U17 et U20. Ils auront lieu dans trois mois. La sélection qui doit représenter l'Algérie aux prochains jeux de la Solidarité islamique prévus à Bakou (Azerbaïdjan) et aux Jeux méditerranéens sera mise en place dans les prochaines semaines et concerne les joueurs nés en 1997. De plus, la Direction technique nationale et la division du développement du football féminin, doivent lancer incessamment la préparation des Equipes nationales féminines U20 et seniors pour leur participation aux prochaines échéances africaines.



La violence, les litiges et d'autres mesures abordées

En matière de violence, le Bureau fédéral appelle l'ensemble des clubs, les joueurs, les staffs techniques et en particulier les supporters à participer à la lutte contre la violence dans les stades et à rendre plus hospitaliers nos stades et plus agréables les rencontres de football organisées à travers tout le territoire national. Dorénavant, les sanctions pourront aller jusqu'à la fermeture des stades jusqu'en fin de saison, voire délocaliser sans public les rencontres des clubs qui ne respecteront pas la discipline générale.

D'autre part, le Bureau fédéral a notamment décidé d'augmenter le nombre de joueurs à 27 et d'autoriser cinq recrutements durant la période du mercato. Il est rappelé à tous les clubs qu'ils doivent disposer obligatoirement de trois gardiens de but.

Enfin, un accord sera signé le 6 décembre avec la Cnas pour la mise en oeuvre des dispositions du nouveau décret qui plafonne la déclaration des joueurs à un salaire maximum de 270.000 DA.

Lors de cette rencontre, la Cnas prodiguera à tous les clubs pros les conseils et recommandations pour la meilleure gestion de ce dossier important et procédera dans le futur à des accords club par club pour la régularisation des dus antérieurs et la normalisation des déclarations.

De son côté, la Chambre de résolutions de litiges enregistre de nouveaux dossiers de joueurs non payés par leurs clubs respectifs. Ainsi, la Ligue de football professionnel et le bureau fédéral ont bien tenu à rappeler à tous les clubs qui comptent des dettes importantes qu'ils sont interdits de recrutement jusqu'à épuration de leurs dossiers.

Le dossier du RC Arba qui ne s'est pas acquitté des dus antérieurs sera traité par la commission de discipline prochainement.

Par ailleurs, après consultation des clubs il a été décidé de tenir une AG élective pour la Ligue inter-régions de football dans le strict respect des statuts en vigueur. Cette AG élective se déroulera le week-end qui suivra la 15e journée du championnat Inter-régions.



Commission fédérale d'arbitrage

Cette commission a donné les conclusions du dernier séminaire MA FIFA, qui a eu lieu du 13 au 17 novembre 2016 au Centre technique national de Sidi Moussa sous la direction de deux experts de la FIFA. D'autre part, un atelier technique pour former 120 formateurs est annoncé pour la période du 24 novembre au 3 décembre 2016 à Tikjda sous la direction d'un instructeur FIFA. Et concernant les quelques erreurs d'arbitrage lors des derniers matchs du championnat, les membres du BF invitent la structure fédérale à sanctionner sévèrement tous les manquements et invite également l'ensemble des arbitres sur le territoire national au respect des lois du jeu et à l'impartialité qui doit caractériser leur mission. A l'image des précédentes sanctions, deux autres arbitres ont subi des sanctions jusqu'à la fin de l'année pour manquement à leurs obligations annonce le BF sans citer les nomes de ces deux arbitres. Enfin, la commission médicale annonce pour sa part l'utilisation d'un nouveau logiciel permettant entre autres de suivre on line les dossiers médicaux des 704 athlètes professionnels et de gérer on line les blessures des athlètes.