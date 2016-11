Soudani et Ghezzal forfaits, Brahimi non convoqué

Les trois internationaux algériens, Hilal Soudani, Rachid Ghezzal et Yacine Brahimi ne sont pas concernés par les matchs de leurs clubs respectifs ce soir, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Europe.

Les deux premiers ne sont pas encore remis de leurs blessures et sont donc forfaits pour le match Dinamo Zagreb- Olympique Lyonnais.

Les deux joueurs avaient contracté leurs blessures il y a un peu plus de deux semaines, leur valant de s'absenter du match en déplacement de l'EN face au Nigeria. Soudani vient de reprendre l'entraînement avec Dinamo Zagreb, alors que Ghezzal a rechuté de sa blessure, jeudi dernier lors d'une séance d'entraînement avec Lyon.

Quant à Yacine Brahimi, il n'a pas été retenu dans la liste des joueurs du FC Porto concernés par le match en déplacement face au FC Copenhague (Denmark), ce soir. L'international algérien, titulaire à part entière dans l'effectif des Dragons ces deux dernières saisons, a perdu ce statut depuis l'arrivée de l'entraîneur Nuno Espérito à la barre technique l'été passé. Vendredi dernier, il a suivi du banc de touche la totalité du match perdu par son équipe sur le terrain de Chaves (0-0, 3-2 aux t.a.b), en 16es de finale de la coupe du Portugal.