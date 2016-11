CHAMPIONNATS DE FRANCE DE NATATION Oussama Sahnoune se distingue

L'Algérien Oussama Sahnoune s'est particulièrement distingué aux championnats de France de natation en petit bassin (25 m) qui ont pris fin avant-hier soir à Angers avec, à la clé, trois médailles dont une en or et un nouveau record d'Algérie au 100m papillon. Sous les couleurs de son nouveau club du Cercle des nageurs de Marseille, Sahnoune a remporté l'or au relais 4x50m nage libre, en compagnie des Français Clément Mignon, Yonel Govindin et Mehdy Metella. Il a remporté une autre médaille, cette fois-ci en bronze, au relais 4x50m 4 nages, avec Paul-Gabriel Bedel, Theo Bussiere et Yonel Govindin (France). En individuel, le natif de Constantine s'est adjugé le bronze au 100m nage libre (l'une de ses spécialités), avec un chrono de 47.77, derrière les Français Mehdy Metella (46.51) et Clément Mignon (47.05).

Au 100m papillon, Oussama Sahnoune, double champion d'Afrique-2016 (50 et 100m nage libre) a terminé 5e, mais a battu à deux reprises le record d'Algérie qu'il détenait, d'abord durant les séries (53.26) puis en finale (53.14), contre 53.76 précédemment. Exténué, le nageur de 24 ans a moins brillé en finale du 50m nage libre (sa deuxième spécialité) en terminant 6e avec un chrono de 21.90, loin derrière le champion de France Clément Mignon, auteur de 21.32.