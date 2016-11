CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS DE LUTTE L'Algérie glane 21 médailles à Madrid

Les sélections algériennes de lutte juniors et seniors (garçons et filles) se sont distinguées aux championnats méditerranéens qui ont pris fin dimanche à Madrid (Espagne), en décrochant 21 médailles (11 or et 10 argent). Les seniors messieurs ont terminé la compétition avec sept médailles (2 or et 5 argent) décrochées en lutte libre. Les deux médailles d'or sont l'oeuvre d'Amar Laissaoui (57 kg) et Fares Lakel (61 kg). Les cinq médailles d'argent ont été remportées par Kateb Salaheddine (57 kg), Sayeh Abderrahmane (61 kg), Iften Zoheir (61 kg), Boudraâ Mohamed (70 kg) et Boudina Mohamed (74 kg). De leur côté, les dames ont décroché deux médailles d'or grâce à Yahiaoui Chaïma (53 kg) et Boukrif Houria (69 kg), alors que Salaouendji Hanene (48 kg) et Benabderrahmane Amina (60 kg) ont pris l'argent. Chez les juniors garçons (lutte libre), trois médailles d'or ont été décrochées par Kateb Salaheddine (55 kg), Fares Lakel (60 kg) et Ishak Boukhors (66 kg). En lutte gréco-romaine, les juniors algériens ont remporté trois médailles dont une en or. Kebaïli Moutaleb (50 Kg) a pris l'or, alors que ses compatriotes, Sadoudi Ghiles (66 kg) et Doulache Chawki (74 kg) se sont contentés de l'argent. Naânaâ Mourtada (55 kg) a terminé 8e. Les juniors filles se sont illustrées en décrochant quatre médailles dont trois en or, oeuvres de Hanene Salouendji (44 kg), Yahiaoui Chaïmaâ (48 kg) et Lina Khelal (63 kg), alors que la médaille d'argent a été décrochée par Amel Hamiche (68 kg).