CLASSEMENT DES BUTEURS DU CHAMPIONNAT TUNISIEN Chenihi termine l'aller en tête

L'attaquant international algérien du Club Africain, Ibrahim Chenihi a terminé la phase aller de la Ligue 1 en tête du classement des buteurs, avec cinq réalisations. L'ancien fer de lance de l'ASO Chlef n'a pas marqué au cours de la 7e journée, disputée avant-hier en clôture de la phase aller, mais il a réussi à conserver sa première place au classement des meilleurs buteurs. L'Algérien devance l'attaquant de l'Espérance de Tunis, Taha Yassine Khnisi, deuxième avec quatre réalisations, au moment où la 3e place est actuellement partagée par une dizaine de joueurs, ex-aequo avec trois réalisations. A l'instar de son buteur algérien, le Club Africain termine champion d'hiver de son groupe, avec 16 points. Sur le podium de ce Groupe «B», les Rouge et Blanc sont suivis de l'Espérance de Tunis (15 pts) et du Stade Gabésien (12 pts), au moment où dans le Groupe «A», c'est le Club sportif sfaxien qui termine en tête, avec 17 points, devant l'Etoile du Sahel (16 pts) et l'US Ben Guerdane (14 pts).