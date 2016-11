HANNI, CAPITAINE D'ANDERLECHT "Il nous faut un fond de jeu"

Très efficace en première période et devant au marquoir (1-2), Anderlecht a sombré à la reprise et s'est incliné au Stade Arc-en-ciel (3-2). Après cette défaite, Sofiane Hanni souligne des soucis tactiques. Il pointe aussi le niveau de jeu actuel et un mental trop friable. «On a perdu pied en deuxième mi-temps. On a la chance de rejoindre la mi-temps sur le score de 1-2.

A la pause, on se dit qu'on doit jouer plus haut. Mais on ne le fait pas et en cinq minutes, on prend deux buts. C'est un manque de professionnalisme», assène l'ancien malinois au micro de VOOFoot.

Selon le capitaine bruxellois, le mal est plus profond. «Cela fait un moment qu'on ne joue pas bien au ballon. Je pense qu'on doit revenir aux bases. On ne peut pas atteindre nos objectifs en jouant comme ça.»

Le retour des vestiaires a été catastrophique mais il restait encore 40 minutes pour réagir. Cette réaction n'est pas venue. «On a pris un coup au moral. Et derrière on n'a pas relevé la tête pour revenir au score. On a continué à mal jouer et à balancer des longs ballons.

Il faut se remettre en question et repartir du bon pied dès demain. Il nous faut un fond de jeu.

Il faut retrouver un jeu anderlechtois qui puisse correspondre au type de joueurs que l'on a», conclut-il.