IL ENCHAÎNE SA 4E TITULARISATION À CROTONE Mesbah se rapproche de la CAN 2017

L'international algérien, Djamel Mesbah, a enchaîné avant-hier soir sa quatrième titularisation cette saison avec sa nouvelle formation Crotone, pensionnaire de la Série A italienne, augmentant ses chances d'un retour en sélection nationale. Lors de ce match, qui a vu le nouveau promu s'incliner à domicile face à Torino (2-0), le latéral gauche algérien a porté à 374 minutes son total de temps de jeu cumulés de cinq apparitions. Inactif pendant pratiquement toute la saison dernière sous les couleurs de Sampdoria (Série A), Mesbah commence à retrouver le rythme de la compétition qui lui permet de prétendre à un retour chez les Verts où il n'est plus convoqué depuis mars 2015.

Il a effectué son baptême du feu avec Crotone, son sixième club en Italie qu'il a rejoint l'été passé, le 21 septembre dernier, en faisant son entrée en jeu dans les dernières 14 minutes du match face à Sassuolo.

Le défenseur de 32 ans constitue une bonne doublure, en Equipe nationale, pour Fawzi Ghoulam, le latéral gauche de Naples, estiment les observateurs. Mesbah, qui compte 34 sélections (1 but), pourrait postuler à une place parmi les 23 joueurs concernés par le rendez-vous gabonais s'il continue à améliorer davantage sa forme compétitive. Son expérience devrait d'ailleurs jouer en sa faveur.



Saint-Gall

Tafer buteur contre Lausanne

Le jeune attaquant algérien Yannis Tafer a marqué son second but de la saison avant-hier face à son ancien club Lausanne. En manque de temps de jeu, le joueur algérien a commencé la rencontre sur le banc, entré en jeu à la 81e il lui a fallu seulement quatre minutes pour marquer le second but et ainsi sceller la victoire de son club.