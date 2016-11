LIGUE 2 MOBILIS Un autre entraîneur saute

L'entraîneur palestinien de l'USM Blida, Hadj Mansour Saïd, a été démis avant-hier de ses fonctions, rejoignant la longue liste de ses collègues ayant connu le même sort après seulement 10 journées de compétition dans le championnat de Ligue 2 Mobilis. La défaite de l'USMB sur le terrain de l'ASM Oran (2-1) vendredi dernier, a sonné le glas à l'ancien coach de plusieurs équipes algériennes à l'image de l'ES Sétif et du MC Oran. Hadj Mansour se voit contraint de quitter le club de la ville des Roses qu'il a rejoint lors de l'intersaison, tout en le laissant à la troisième place au classement avec 17 points, devancé de trois unités seulement par le leader, la JSM Béjaïa. Les trois premiers accèdent en Ligue 1 à la fin du championnat.

L'USMB, reléguée en Ligue 2 à l'issue de l'exercice 2015-2016, a connu des changements sensibles dans son effectif au cours de l'été. Mais cela n'a pas empêché l'équipe de réaliser des résultats probants, comme l'atteste sa place sur le podium. Cela n'a pas suffi à Hadj Mansour pour rester en poste. Ses dirigeants lui reprochent notamment «la baisse de régime» des siens au cours des dernières sorties. Des 16 formations de la Ligue 2, seules quatre continuent de faire confiance à leurs entraîneurs avec lesquels elles ont débuté la saison. Il s'agit de la JSM Béjaïa, du Paradou AC, de l'ASO Chlef et du MC Saïda. Certains clubs ont même changé jusque-là trois entraîneurs, à l'image du RC Arba et du GC Mascara.