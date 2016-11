LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA : PHASE DES GROUPES (5E JOURNÉE) Des sésames pour les 8es à arracher

Le Real Madrid est à un pas des 8es de finale, tout comme Leicester qui n'a besoin que d'un point pour continuer son épopée historique dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Groupe E

Monaco et Leverkusen peuvent valider leur ticket

Monaco y est presque. La meilleure attaque d'Europe (39 buts en 13 journées de Ligue 1) n'a besoin que d'un point face à Tottenham pour assurer sa qualification pour le tour suivant. Les joueurs de Leonardo Jardim devront toutefois faire attention car les coéquipiers d'Hugo Lloris, battus par le club monégasque à domicile en septembre, voudront prendre leur revanche à Louis II, pour se relancer. En jouant plus tôt sur le terrain du CSKA Moscou, le Bayer Leverkusen aura l'occasion d'accentuer la pression sur les Londoniens. Et si Tottenham ne parvient pas à prendre les trois points en soirée, les Allemands seront qualifiés en l'emportant en Russie. Un nul suffit même au Bayer, en cas de défaite de Tottenham, grâce à la différence particulière.



Groupe F

Le Real a besoin d'un point

Tout va bien pour le Real Madrid de Zidane et Cristiano Ronaldo. Le premier, victorieux de la C1 pour sa première saison sur le banc madrilène, est bien parti en Liga, le second, auteur d'un triplé face à l'Atletico Madrid samedi (3-0), a déjà posé une main sur le Ballon d'or. Face au Sporting Portugal, son club formateur, «CR7» n'a besoin que d'un nul pour assurer la qualification de la «Maison-Blanche» pour les 8es. Le prochain défi sera d'aller chercher la première place du groupe, occupée par le Borussia Dortmund (déjà qualifié) lors de la dernière journée. Pour Ronaldo, qui en est à 96 unités à ce jour (95 à partir de la phase de poules, 1 en tour préliminaire), un nouveau triplé lui permettrait de se rapprocher de la barre des 100 buts en C1.



Groupe G

Leicester pour l'Histoire

Heureusement que la Ligue des champions est encore là pour Leicester. Le champion d'Angleterre en titre, qui ne cesse de s'enfoncer en Premier League, a trouvé avec la C1 le seul moyen d'égayer sa saison. Un nul suffit contre Bruges, dernier du groupe avec zéro point. Claudio Ranieri réaliserait un second exploit en qualifiant les «Foxes» pour les huitièmes de finale, et ce dès leur première participation! Leicester peut même se qualifier en perdant si Copenhague ne gagne pas. Le second ticket sera attribué au FC Porto, si le club portugais l'emporte contre le FC Copenhague.



Groupe H

La Juve et Séville guettent un faux-pas de Lyon

Lyon n'a pas d'autre choix: gagner contre le Dinamo Zagreb, dernier du groupe, ou sortir de la plus prestigieuse des compétitions européennes en cas d'autre résultat. Car si le club français ne parvient pas à l'emporter en Croatie, la Juventus et Séville seront automatiquement qualifiés et ce quel que soit leur résultat.



Programme de ce soir (20h45):

Séville FC (ESP)-Juventus (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO) - Lyon (FRA)

CSKA Moscou (RUS) - Leverkusen (GER) (17h)

Monaco (FRA) - Tottenham (ENG)

FC Copenhague (DEN) - FC Porto (POR)

Leicester City (ENG) - FC Bruges (BEL)

Dortmund (GER) - Legia Varsovie (POL)

Sporting Portugal (POR) - Real Madrid (ESP).