MONDIAUX 2016 DE BOXE (JUNIORS) Messaoudi Toufik éliminé

Le boxeur algérien Messaoudi Toufik (60 kg) a été éliminé en 16es de finale des Championnats du monde (juniors), en perdant face à l'Italien Lozia Francesco (5-0), avant-hier à Saint-Pétersbourg (Russie). L'élimination de Messaoudi s'ajoute à celles de Yacine Aguerssif (81 kg), Tarzout Walid (49 kg), Tabi Adel (56 kg), Yanis Ziani (64 kg) et Ghassouli Lounes (52 kg), battus respectivement par l'Américain Montano Cristian (5-0), son compatriote Price Dylan (5-0), l'Italien Cangelosi Cristian (5-0), l'Afghan Nezami Aqludolin (3-2) et le Mongol Tsagaanbaatar (5-0). Lors de cette journée, Mekaouche Samir (69 kg), le dernier des sept Algériens engagés au rendez-vous de Saint-Pétersbourg, a lui aussi fait son entrée en lice. Il aura comme adversaire l'Ouzbek Sobirov Ulugbek. Selon le programme de compétition établi par l'Association internationale de boxe (AIBA), les tours préliminaires se déroulent du 17 au 22 novembre, les quarts de finale le 23 novembre, les demi-finales le 25 novembre et les finales le 26 novembre.