MONDIAUX DES VÉTÉRANS DE JUDO Yaâcoubi en or à Washington

L'Algérien Nouredine Yaâcoubi a remporté la médaille d'or de la catégorie des moins de 81 kg, lors des Mondiaux des vétérans de judo 2016 qui se sont déroulés aux Etats-Unis. Yaâcoubi s'est imposé lors d'une finale (M3) 100% algérienne face à son compatriote Amar Meridja qui s'est finalement contenté de l'argent. Pour atteindre la finale, Yaâcoubi a battu l'Espagnol Rafael Otero Martinez, l'Américain Michael Taivalmaa, le Français David Babisee et le Roumain Adrian Petre. De son côté, Meridja a écarté de son chemin le Français Mohamed Benhaska, le Géorgien Kartlos Tediashvili, le Néerlandais Ivo Smeets et le Hongrois Zsolt Fonay.

L'Algérie a empoché une autre médaille en bronze, oeuvre d'Ahmed Kebaïli dans la catégorie des -100 kg (M1). Il a dominé au 1er tour Florian Carrillo (France) avant de s'incliner devant l'Américain Kaliffa Oliviera.

Repêché, Kebaili a surclassé le Brésilien Leonardo Serrador et l'Italien Francesco Iannoe. En finale pour le bronze, l'Algérien a battu Davit Davistashvili (Géorgie). Pour sa part, Abdelkrim Rouibet (-66 kg/M3) a pris la 5e place, alors que Sid Ali Katem (+100 kg/M3) a été éliminé au 1er tour par le Brésilien Wladimir Duraes. Quant à Saïd Smah (-81 kg/M6), il s'est imposé face au Turc Mehmet Ozsoy avant de subir la loi de Joseph Ragan (USA). Même sort pour Mustapha Mihoubi (-90 kg/M4), écarté dès l'entame de la compétition par le représentant du Mexique, Christian Cabrera. Avec trois médailles (1 or, 1 argent, 1 bronze), l'Algérie qui a engagé sept judokas, a pris la 14e place sur 30 pays présents.