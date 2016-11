O.MÉDÉA-MO BÉJAÏA (LIGUE 1-MISE À JOUR) à chacun son objectif

L'Olympique Médéa accueille le MO Béjaïa aujourd'hui à 15h au stade Imam Lyès de Médéa avec la ferme détermination de l'emporter pour rejoindre le MC Alger à la 3e place au classement, en match de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1 Mobilis. Vainqueur samedi dernier à domicile face à l'USM Bel-Abbès (1-0) dans le cadre de la 12e journée, le nouveau promu espère enchaîner une troisième victoire de rang qui lui permettrait de monter sur le podium. Invaincu depuis sa défaite en déplacement face au DRB Tadjenanet (1-0) pour le compte de la 8e journée, l'équipe de Médéa, très en verve, aura à coeur de s'offrir le MO Béjaïa, en proie au doute. Et pour cause, le club béjaoui, redescendu de son nuage après avoir animé la finale de la coupe de la Confédération africaine perdue face au TP Mazembe (aller 1-1, retour 4-1) est lanterne rouge avec 7 points, même s'il aura encore à disputer trois matchs en retard. Tenus en échec vendredi dernier à Béjaïa par le MC Oran (0-0), les coéquipiers du capitaine Faouzi Yaya devront impérativement enclencher leur mission de sauvetage, et cela passera inéluctablement par un bon résultat du côté de la capitale du Titteri. Le MOB poursuivra ensuite sa série de matchs en retard en accueillant le MC Alger (8e journée) le 5 décembre, avant de se déplacer à Alger pour donner la réplique à l'USM Harrach (9e journée) le 12 décembre puis recevoir le CA Batna (10e journée) le 19 décembre.