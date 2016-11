PRÉPARATION DE LA CAN 2016 DE HANDBALL L'EN dames s'incline face au Sénégal

La sélection algérienne de handball (dames) s'est inclinée face au Sénégal sur le score de 23 à 9 (mi-temps, 9-7), avant-hier soir en match amical préparatoire en vue de la 22e coupe d'Afrique des nations 2016, prévue en Angola (28 novembre-7 décembre). Il s'agit du troisième et dernier match des Algériennes dans le cadre de leur stage de France qu'ils ont entamé lundi dernier. Les joueuses de l'entraîneur français Sémir Zuzu, s'étaient imposé jeudi face la formation de Aulnay-sous-bois (Div.3 française) sur le score de 36 à 29 en match amical, avant de laisser des plumes contre St Maur (D2, France) sur le score de 34 à 23 pour leur deuxième sortie de cette ultime étape préparatoire en prévision du rendez-vous continental. Lors du match face au Sénégal, Seules Hemissi Sihem, Leïla Hadi et une gardienne jouant en France étaient présentes. Le reste des joueuses évoluant à l'étranger à l'image de Tizi Nabila, Nadia Bellakhdar, Titou Souad, Nadjah Souli etc... rejoindront le groupe en Angola pour la CAN. Certaines joueuses du championnat algérien ne sont pas convoquées comme le pivot Hasnaoui Ratiba.

Le staff technique national ayant opté pour le rajeunissement de son effectif. A la CAN 2016, les Algériennes évolueront dans un groupe B assez difficile en compagnie de la Tunisie (tenante du titre), de l'Egypte, du Congo et de la Guinée. La poule B est composée quant à elle de l'Angola (pays hôte), la RD Congo (vice-championne d'Afrique), le Cameroun, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire.