RANIERI, COACH DE LEICESTER CITY "Mahrez essaie de faire de son mieux"

Le coach de Leicester, Claudio Ranieri, a estimé que Riyad Mahrez a besoin de se reposer afin de retrouver son niveau. L'international algérien a été un des joueurs clés du succès des Foxes la saison dernière. Il a mené son équipe jusqu'au titre en Premier League et ses efforts ont été récompensés puisqu'il a remporté le titre de meilleur joueur de l'année. Alors que certains clubs voulaient le recruter cet été, notamment Arsenal, l'ancien joueur de Ligue 2 a préféré continuer l'aventure avec les Champions en titre. Sauf que depuis l'entame de la nouvelle saison, rien ne se passe comme prévu. Leicester a beaucoup de mal en championnat et se retrouve à une délicate 14e place au classement. Quant à Mahrez, il rencontre des difficultés à retrouver son meilleur niveau et sa forme. Le manager des Foxes pense que son joueur a tout simplement besoin de souffler un peu. «Bien sûr, nous devons faire quelque chose. Les adversaires nous connaissent bien et on ne peut pas continuer toute la saison à se reposer sur Riyad qui prend toutes les responsabilités.» «Regardez les matchs. Chaque fois qu'il a le ballon, il essaie de faire quelque chose de spécial avec. Chaque fois, il a au moins trois adversaires sur lui. Je lui ai dit de jouer simple mais il prend parfois la responsabilité de faire des choses pour l'équipe parce qu'il est notre joueur de qualité.» «Sa saison est correcte, parce qu'en Ligue des Champions, il joue bien et puis il essaie de faire de son mieux en premier League.»