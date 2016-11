CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE D'ENDURANCE (ÉQUITATION) Tiaret à l'honneur ce week-end

Le programme de ce championnat comporte trois courses pour défférentes catégories

Le championnat d'Algérie d'endurance aura lieu vendredi et samedi prochains au centre équestre Emir-Abdelkader de Tiaret, a-t-on appris auprès de la Fédération équestre algérienne hier.

Cette compétition de deux jours, organisée par le club équestre Emir-Abdelkader de Tiaret en collaboration avec la FEA, verra la participation de plus de 60 chevaux et cavaliers des clubs équestre Brabtia d'El Kala (El Tarf), club El Assil de Skikda, l'OPLA Caroubier, le centre équestre de Bordj El Kiffan, le club Haras El-Djoumhouri, le centre équestre de Zeralda, le club hippique de la Mitidja (Blida), le club de la ligue de Blida, le centre équestre Emir-Abdelkader de Tiaret et le centre équestre de loisirs de Tiaret.

La première journée sera consacrée à l'inspection vétérinaire avec le passage des concurrents dont le poids requis est de 70 kg pour les cavaliers âgés de 18 ans et plus, les cavaliers n'ayant pas le poids exigé devront se présenter au passage avec leurs tapis de plomb ou de silicone.

Pour les chevaux, ils devront être présentés en filet ou bridon et accompagnés de leurs livrets signalétique dûment remplis et à jour des vaccinations exigés par la réglementation en vigueur.

Le programme de ce championnat, comporte trois courses sur un circuit de terre végétale argileuse, très peu caillouteuse ne dépassant pas les 200 mètres de hauteur.

La première épreuve du 40 km, est destinée aux chevaux âgés de 4 ans et cavaliers de 14 ans et plus titulaires de 1er degré, une étape où la vitesse est limitée de 12 à 15 km/h avec une fréquence cardiaque de 64 pulsations maximum à la minute avec une inspection vétérinaire dans les 30 minutes.

La deuxième course sur une distance 60 km est réservée aux jeunes cavaliers de 14 à 25 ans enfourchant des chevaux âgés de 5 ans avec une vitesse limitée de 12 à 15 km/h. Ce rendez-vous national équestre sera clôturé par une course sur une distance de 90 km en 3 étapes (vitesse libre minimum 12km/h), destinée aux chevaux de 6 ans et cavaliers âgés de 18 ans et plus titulaires de 1er degré minimum avec une fréquence cardiaque du cheval intermédiaire et finale de 64 pulsations/minute.



Mondiaux de jiu-jitsu aux USA

Mokdad et Belmokaddem décrochent l'or et l'argent

Les deux athlètes algériens, Mohamed Mokdad et Larbi Belmokaddem ont remporté la 1ère et 2ème places aux Championnats du monde de jiu-jitsu (messieurs et dames), qui se sont déroulés aux Etats-Unis, a-t-on appris hier de l'entraîneur national. Le coach Rabah Rezzoug a indiqué que Mohamed Mokdad (Alger) et Larbi Belmokaddem (Relizane) avaient décroché les médailles d'or et d'argent dans la catégorie de moins de 74 kg, alors que le bronze est revenu à un athlète américain, lors de cette manifestation sportive. L'athlète de Relizane, Larbi Belmokaddem a exprimé sa grande joie d'avoir honoré l'Algérie, ajoutant que cet acquis était le «fruit du soutien de son entraîneur et de son frère». Plus de 3000 athlètes, dont trois Algériens, de 42 pays ont pris part à ces Mondiaux (toutes catégories) abrités dernièrement par l'Etat de Californie, selon le coach national, lors d'une séance d'entraînement de l'athlète relizanais.