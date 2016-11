ES SÉTIF Amrani sur le départ

Par Bachir BOUTEBINA -

Les dernières contre-performances des camarades de Djahnit et la nette baisse de forme de plusieurs éléments, ont fini par obliger Hassen Hammar à prendre plusieurs dispositions, et dont la première serait d'envisager le départ à l'amiable du coach Amrani.

La dernière défaite concédée samedi dernier par l'Entente sétifienne à Béchar face à la JS Saoura (2-1) dans le temps additionnel, et suite à un deuxième but très contesté par les Sétifiens, aurait été l'échec de trop pour le président Hammar, au point où l'actuel boss de l'ESS, serait sur le point de mettre fin aux fonctions du coach Abdelkader Amrani. Il serait donc reproché à l'ex-driver du MO Béjaïa, ses derniers choix concernant plusieurs joueurs régulièrement alignés, et qui n'auraient finalement pas répondu aux ambitions placées en eux. En tête des éléments qui ont désormais de fortes chances de quitter l'ES Sétif, l'attaquant Hamza Boulemdaïs dont les dernières prestations à la pointe de l'attaque ne sont point concrétisées au tableau d'affichage.

D'ailleurs, l'ex-attaquant du CSC et de la JSK, vit actuellement la même situation à laquelle est confronté l'ex-Sétifien Abdelmalek Ziaya, chez les Canaris kabyles. Il est vrai que le manque de réalisme de Boulemdaïs a fini par agacer sérieusement l'actuel patron de l'Entente, d'autant plus que d'autres attaquants, comme Nadji et Daouadji, n'ont guère vraiment brillé pour l'instant. Il faut surtout remarquer que depuis cette dernière belle sortie réussie à Alger aux dépens du NAHD, sanctionnée par un probant succès sur le score logique de 2 à 0 en faveur de l'ES Sétif, le ressort s'est brutalement cassé pour les Djabou et consorts. Pis encore, l'ex-buteur des Verts contre l'Allemagne championne du monde 2014, boycotte aujourd'hui son équipe, notamment depuis que des rumeurs persistantes, laissent penser que l'actuel meneur de jeu attitré du ténor sétifien, serait en partance vers un club saoudien. De plus, les dernières contre-performances en date des camarades de Djahnit, et la nette baisse de forme de plusieurs éléments, et non des moindres, ont fini par obliger Hassen Hammar à prendre au plus vite plusieurs dispositions, et dont la première serait d'envisager le départ à l'amiable du coach Amrani. Pour cause, l'ancien driver attitré de l'ASO Chlef, a été sérieusement en cause par la direction de l'Entente, et ne semblerait ne plus faire l'unanimité, notamment suite au dernier échec essuyé à Béchar par le prestigieux club phare des Hauts-Plateaux de l'Est. Abdelkader Amrani que certaines sources qui restent tout de même à confirmer par nos soins, pourraient revenir au MOB. Mais dans l'immédiat, il faudra attendre la tenue du tête-à-tête Hammar-Amrani, et de ce qui va en sortir.