QUALIFICATIONS AU MONDIAL 2018 : DOUBLE CONFRONTATION AMICALE ALGÉRIE-MAURITANIE Maigre "pitance" pour les Verts

Par Saïd MEKKI -

Mahrez n'a rien pu faire face aux Super Eagles

Le choix de la Fédération algérienne de football de jouer contre la Mauritanie en amical d'une manière précipitée suscite des réactions négatives de spécialistes et observateurs.

Les raisons sont bien simples. Il y a d'abord le fait d'avoir déjà perdu l'avantage de disputer des matchs amicaux dans les deux dernières dates FIFA pour cette année 2016 et surtout le fait de choisir un adversaire bien modeste, même pas qualifié pour la CAN 2017, et de surcroît avec ses joueurs locaux, ce sera une alternative bien médiocre pour préparer la prochaine CAN, prévue au Gabon. Il faut bien remarquer que la sélection nationale ne gagne des matchs que contre des équipes moyennes, pour ne pas dire modestes, mais lorsqu'elle se trouve face à de grandes nations du football avec des joueurs bien expérimentés et surtout professionnels évoluant dans de grands clubs en majorité européens, elle n'arrive pas à imposer son jeu. Les deux derniers matchs des éliminatoires du groupe B de la Coupe du monde contre le Cameroun (1-1) à Blida et le Nigeria (3-1) à Uyo illustrent bien l'incapacité des Verts à s'imposer face à ces genres de sélections.

Des sélections africaines programment des matchs amicaux bien avant terme pour ne pas se retrouver prises au dépourvu. Or, les Verts n'ont pour ainsi dire que quelques matchs amicaux qui se comptent sur le bout des doigts alors que rien ne vaut la compétition. Encore faut-il faire remarquer que la majorité des sélectionnés algériens dits «cadres» sont en manque flagrant de compétition. De plus, les matchs amicaux permettent d'abord d'assurer la complémentarité du groupe, la cohésion et surtout de retrouver la compétition pour ceux qui en manquent. Par ailleurs, les Verts préparent la CAN prévue au Gabon dès le mois de janvier prochain. Lors de ce rendez-vous gabonais, les Verts affronteront le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal pour le compte du groupe B du premier tour. Ce sont des équipes à prendre très au sérieux.

Le Sénégal et la Tunisie ont d'ailleurs de tout temps posé de gros problèmes à notre sélection. Et se préparer donc face à une équipe modeste comme la Mauritanie et ses joueurs locaux, c'est vraiment décevant. Car c'est lorsqu'on commence à «reformer» complètement une sélection que l'on pense disputer ses premiers matchs amicaux contre des équipes modestes pour mettre les nouveaux joueurs dans le bain, mais pas avec la composante actuelle des Verts. Faudrait-il voir nos adversaires pour s'en convaincre? Eh bien, la sélection nationale du Zimbabwe, premier adversaire de l'Algérie à la CAN 2017, disputera un match amical contre la Côte d'Ivoire fin décembre. Mieux encore, le Zimbabwe a disputé et remporté deux rencontres amicales il y a deux semaines contre respectivement la Zambie 1-0 (mardi 8 novembre) et la Tanzanie 3-0 (13 novembre). Pour le moment, un stage pour cinq gardiens de but aura lieu au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) du 10 au 13 décembre 2016. Quant au stage de l'Equipe nationale qui précédera la CAN 2017, il se déroulera du 2 au 12 janvier 2017, date du départ pour Franceville qui accueillera les matchs des Verts lors de la CAN 2017 au Gabon.