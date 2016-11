CLASSEMENT DES BUTEURS-LIGUES 1 ET 2 MOBILIS Hamia et Naidji mènent le bal

Mohamed Amine Hamia (Olympique Médéa) et Zakaria Naidji (Paradou AC) occupent respectivement la tête du classement des buteurs des Ligues 1 et 2 professionnelles, à l'issue des journées disputées le week-end dernier. Avec six réalisations, Hamia devance au classement de la Ligue 1 cinq joueurs qui se partagent la deuxième place avec cinq buts chacun: Meghni (CS Constantine), Nadji (ES Sétif), Zaidi (JS Saoura), Benayad (RC Relizane) et Ghislain Guessan (USM Alger). Hamia, qui détient deux doublés (9e et 11e journées), a confirmé son sens inné de buteur puisqu'il avait terminé meilleur goléador de la Ligue 2 la saison dernière avec la formation de Médéa avec 14 réalisations dont trois inscrits avec son ancien club de la JSM Skikda. En Ligue 2, le jeune du PAC Zakaria Naïdji domine le classement avec huit buts, devant Mustapha Melika (ASO Chlef) avec sept buts et Nabil Yalaoui (CABB Arrèridj) qui compte six buts. Naidji (21 ans), pur produit de l'Académie JMG du PAC, détient deux doublés inscrits lors de la 2e journée face au MCE Eulma (4-0) et la 6e journée en déplacement face au GC Mascara (2-1).