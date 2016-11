CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL Des arbitres suspendus pour leur piètre performance

Deux arbitres et un assistant ont été suspendus hier par la Confédération africaine de football pour leur «piètre performance» lors des matchs de qualifications pour le Mondial 2018. L'arbitre ghanéen Joseph Lamptey et le Kenyan Davies Omweno, ainsi que son assistant érythréen Berhe O'Michael, ont été suspendus hier par la CAF pour leur «piètre performance» pendant les matchs de qualifications à la Coupe du monde 2018 de novembre, révèle la BBC. Theogene Ndagijimana, autre assistant de Davies Omweno, a reçu un avertissement. La CAF reproche au Ghanéen d'avoir accordé un penalty à l'Afrique du Sud lors de leur victoire (2-1) contre le Sénégal, alors qu'il aurait dû s'abstenir. Omweno et ses assistants ont refusé un but valable à la Libye lors de la défaite (0-1) contre la Tunisie.