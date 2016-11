COUPE DU MONDE Infantino espère l'arbitrage vidéo en 2018

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a été interrogé par les journalistes du journal Le Parisien. Il a parlé du Mondial, de la Coupe du monde de 2018 mais aussi de l'arbitrage vidéo. Gianni Infantino a parlé du Mondial de foot de 2018 qui aura lieu en Russie. Il a également parlé des éliminatoires ainsi que de son parcours pour arriver à la tête de cette institution sportive. Mais l'un des points les plus grands dévoilés par le patron de la FIFA est l'importance de l'arbitrage vidéo. Pour Gianni Infantino, l'arbitrage vidéo pourrait beaucoup apporter au football. Il a expliqué que l'arbitre pourrait plus facilement trancher sur une faute et sur un but marqué avec cette méthode révolutionnaire. Il a surtout évoqué les moments importants comme les penalties, les buts et les cartons rouges, bref, des moments décisifs dans un match. Gianni Infantino a annoncé qu'au début, il n'a pas été très chaud à l'idée de mettre en place l'arbitrage vidéo. «J'étais assez sceptique car j'avais peur que la vidéo ait un impact sur la fluidité du jeu. Mais je me suis rendu compte lors des tests que ce n'est pas le cas. On va multiplier ces derniers pendant deux ans et en mars 2018, on décidera. J'espère qu'on aura l'arbitrage vidéo pour la Coupe du monde 2018», a expliqué le président de la FIFA selon le site sport24.lefigaro.fr.