FORMATION Stage au profit de jeunes arbitres

Trente-trois jeunes arbitres «prometteurs» dont six jeunes filles participent à un stage organisé par la Commission fédérale de l'arbitrage sous l'égide de la CAF au Centre technique de Sidi Moussa.

Des cours théoriques et pratiques sont prodigués tous les jours, depuis samedi dernier, lors de ce stage qui se poursuivra jusqu'à jeudi, par deux experts de la CAF, en l'occurrence Mohamed Zekrini et Slidja Moula, précise le site officiel de la FAF. Parmi ces cours, la révision et la modification des lois du jeu, les tests vidéo, la présentation par les jeunes arbitres de clips sur différents thèmes, des tests physiques et des feedbacks.