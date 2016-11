LIGUE 1 MOBILIS (13E J) La LFP dévoile le programme

La Ligue de football professionnel a dévoilé hier le programme de la 13e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, dont les rencontres se dérouleront les 1er, 2 et 3 décembre prochain. Cette journée sera inaugurée par deux matchs prévus le jeudi 1er décembre: USM Bel-Abbès - USM Alger et JS Kabylie-Olympique Médéa. Elle se poursuivra vendredi avec le déroulement de trois rencontres, alors que les derniers matchs se joueront samedi. Deux rendez-vous se dérouleront à huis clos suite aux dernières sanctions infligées par la LFP: MC Alger-RC Relizane et MC Oran-JS Saoura.