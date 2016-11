MACTH AMICAL ALGÉRIE-MALI Un accord de principe en attendant la confirmation

Après avoir trouvé un accord pour affronter la Mauritanie le 7 janvier à Blida, le Mali devrait être le second adversaire de l'Algérie en match de préparation pour la CAN 2017. Les Verts affronteront les Aigles de Bamako le 10 janvier à Blida avant un départ pour le Gabon le 12 janvier. Ça sera donc un test «grandeur nature» avant la compétition. Les deux fédérations ont trouvé un accord de principe et l'officialisation de la rencontre devrait se faire prochainement. Après ce dernier match de préparation, l'EN rejoindra le Gabon dès le 12 janvier à bord d'un vol spécial de la compagnie Air Algérie. A noter que les 23 joueurs convoqués pour la CAN seront connus durant le stage des Verts à Sidi Moussa du 2 au 12 janvier 2017. Le premier match face à la Mauritanie devrait permettre à Georges Leekens de tester quelques joueurs alors que la seconde rencontre face au Mali permettra au sélectionneur de dégager son équipe type.