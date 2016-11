SUIVI DE LA CARRIÈRE DES ATHLÈTES Le CIO salue les progrès de l'Algérie

L'institutrice du Comité international olympique (CIO) et membre de l'Association des comités nationaux Olympiques d'Afrique (Acnoa), Kadiatou Kanouté-Tounkara, a estimé avant-hier que l'Algérie était «bien avancée» dans le domaine de la gestion de la reconversion des athlètes après leur carrière sportive. «L'Algérie est beaucoup en avance dans ce domaine, par rapport à plusieurs autres pays. Il y a déjà un travail qui a été fait, un forum avec la participation des fédérations a aussi été organisé.

Une sensibilisation des athlètes à ce programme est nécessaire et s'améliore d'année en année», a indiqué Mme Kanouté-Tounkara, en marge de l'atelier de sensibilisation des athlètes d'élite algériens, sur le programme de suivi de leur carrière qu'elle a encadré, au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger). L'importance du programme du CIO, selon l'ancienne basketteuse internationale malienne, réside dans le degré d'assimilation des athlètes d'élite aux exigences de la vie pour préparer la transition, une fois la carrière sportive terminée.

Le programme de suivi de carrière des athlètes (programme ACP) est initié afin d'aider les athlètes d'élite des cinq continents à atteindre le succès aussi bien sur l'aire de compétition qu'en dehors de celle-ci. «L'athlète doit savoir qu'il peut planifier sa carrière professionnelle tout en étant sur les terrains et nous, en tant qu'anciens, on peut lui apporter les compétences et connaissances pratiques pour l'aider dans sa reconversion après le sport», a souligné l'experte de l'ACNOA, assurant que la commission des athlètes du CIO se réjouit, à chaque fois, de l'adhésion des athlètes olympiques à travers le monde à ce programme. Depuis son avènement en 2005 en coopération avec Adecco (un des principaux fournisseurs de solutions en ressources humaines au niveau mondial), le programme de suivi de carrière des athlètes, développé sur le plan international via un programme de sensibilisation du CIO, apporte un soutien aux athlètes d'élite dans les domaines de l'éducation, des compétences de vie et de l'emploi.

«La commission des athlètes du CIO essaye de trouver des plates-formes solides pour aider les athlètes à gérer l'après-carrière.

En contrepartie, ces sportifs doivent s'entourer de bons conseillers pour ne pas se retrouver au pied du mur», a précisé Mme Kanouté-Tounkara. Pour faire profiter tous les athlètes olympiques des avantages du programme ACP, le CIO a lancé en 2009 un programme de sensibilisation en proposant des ateliers pratiques aux athlètes d'élite du monde entier. Ces ateliers portent sur les trois volets du programme ACP du CIO: éducation, compétences de vie et emploi. Depuis son lancement, le programme ACP a bénéficié à plus de 30 000 athlètes dans plus de 185 pays.