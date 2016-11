ZLATAN IBRAHIMOVIC "J'ai conquis chaque pays où je suis allé"

Zlatan Ibrahimovic, qui a été élu joueur suédois de l'année pour la onzième fois de sa carrière, va avoir une statue de lui à Stockholm. L'attaquant de Manchester United n'hésite pas à se comparer à Napoléon.

Une statue de lui, le Suédois en rêvait à la place de la Tour Eiffel la saison dernière, mais c'est dans la capitale de son pays natal que Zlatan Ibrahimovic va être statufié. Avant-hier soir, l'ancien attaquant du PSG a appris en obtenant son onzième «Guldbollen», trophée récompensant le meilleur joueur suédois de l'année, qu'il aura en plus l'honneur d'avoir sa propre statue à Stockholm. De 2,40 m de haut, elle le représentera les bras étirés.

Un hommage de la Suède à son majestueux attaquant, qui a raccroché les crampons de la sélection cet été après la défaite éliminatoire en phase de groupes de l'Euro 2016, après avoir scoré 62 fois en 116 sélections.

Une récompense aussi pour sa très bonne dernière saison avec le Paris Saint-Germain. «Après vingt ans de dur labeur j'ai ma statue dans la capitale de la Suède. Qui d'autre? Très fier, ému, wow et merci la Suède», écrit sur Instagram l'attaquant désormais à Manchester United. Avec sa modestie légendaire, l'ancien buteur passé par les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, et la France a confié au quotidien suédois Aftonbladet: «Comme Napoléon en Europe, j'ai conquis chaque pays où je suis allé.» «Le gars de Rosengård qui a sa pro-pre statue dans la capitale. Ça arrive souvent quand on meurt, mais je suis encore très vivant», s'est amusé la star en conférence de presse. Avant de conclure: «Il ne me manque plus que le Palais royal. C'est pour la prochaine fois!».