ASO CHLEF Medouar pas totalement satisfait

Par El Bouali DJILALI -

Même si le plus important est d'être parmi les trois équipes qui accéderont en Ligue 1 à la fin de cette saison, les gars de Younès Ifticène veulent à tout prix terminer cette phase aller sur le podium.

Après 10 matchs disputés, les Chélifiens réalisent un parcours tout juste moyen, en partageant la quatrième place du classement avec le CABBA, à cinq points du leader et une seule unité de la troisième place.

Le porte-parole de l'équipe chélifienne, Abdelkrim medouar, n'est pas du tout satisfait du parcours réalisé jusqu'à maintenant.

L'homme fort de la direction des Rouge et Blanc regrette l'incapacité des coéquipiers de Billel Attafen à faire le plein à domicile, en ratant une très belle opportunité de s'emparer du fauteuil du leader après 10 journées du championnat de Ligue 2 Mobilis, version 2016-2017. Même si le plus important est d'être parmi les trois équipes qui accéderont en Ligue 1 à la fin de cette saison, les gars de Younès Ifticène veulent à tout prix terminer cette phase aller sur le podium. Abdelkrim Medouar regrette le fait de voir la bande à Ifticène rater bêtement des points à domicile, comme ce fut le cas lors du dernier match contre l'équipe de Aïn Fakroun où l'ASO a raté une belle occasion de retrouver la troisième place et réduire l'écart des points sur les trois premiers du classement, à savoir la JSMB, le PAC, et l'USMB, qui, par hasard ont tous perdu lors de la précédente journée.

«Je ne suis pas satisfait de notre bilan, après 10 rencontres jouées, pour la simple raison que nous étions capables de faire nettement mieux. Nous avons gaspillé sept points, dont trois à domicile.

Néanmoins, nous gardons toujours l'espoir de jouer pour l'accession en Ligue 1. Mais il faut que le staff technique trouve les solutions et c'est aux joueurs de fournir plus d'efforts et d'être plus volontaires pour réaliser des résultats positifs dans les matchs à venir. Perdre deux précieux points contre Aïn Fakroun reste un ratage énorme pour nous. Je suis déçu surtout à domicile.»

Les fans du club, pour leur part, commencent à douter après le dernier échec et ont même critiqué l'entraîneur Ifticène sur ses choix tactiques et aussi le changement des joueurs.

Dans l'entourage du club chélifien, on évoque une ultime chance pour l'entraîneur lors du prochain match en championnat contre le MCEE, afin de récolter les trois points, à défaut de remettre le tablier.