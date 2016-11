ARTS MARTIAUX-VO VIETNAM 78 athlètes en stage de présélection

Le stage aura lieu au centre de regroupement de Souidania

Ce large éventail d'athlètes, bientôt appelés à entrer en regroupement à Souïdania, comporte des candidats âgés de 12 ans à plus de 18 ans, répartis sur 10 catégories de poids, qui diffèrent suivant le sexe et la catégorie d'âge.

Soixante-dix-huit athlètes de vo vietnam prendront part à un stage de présélection les 1er et 2 décembre au Centre de regroupement et de préparation de Souïdania (Alger) en vue de «détecter les éléments les plus doués pour former les toutes premières sélections nationales» de la discipline, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des arts martiaux (FAAM).

«C'est la première fois que nous procédons de la sorte pour constituer nos différentes sélections nationales, des plus jeunes aux seniors», a indiqué le président de la FAAM, Djamel Taâzibt.

«Les 78 athlètes en question sont les champions d'Algérie en titre dans leurs catégories respectives. Donc, en ne retenant que les meilleurs parmi eux à l'issue de ce stage de présélection, nous obtiendrons la crème des crèmes, qui sera la digne représentante des couleurs nationales», a expliqué Taâzibt.

L'Algérie ambitionne en effet de prendre part aux prochains championnats d'Afrique de vo vietnam, prévus en 2017 dans un pays qui reste à désigner. L'organisation de cette compétition est cependant tributaire de la création d'une Confédération africaine de la discipline, indispensable au projet.

La pratique du vo vietnam en Algérie a débuté pendant les années 1970, mais de manière officieuse. Ce n'est qu'en 1987 qu'elle a intégré la Fédération algérienne d'aïkido et de sports assimilés, avant de devenir en 2001 une des disciplines constitutives de la Fédération algérienne des arts martiaux.