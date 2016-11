LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA : PHASE DES GROUPES (5E JOURNÉE) Barça et City proches de la qualification

Messi et Sterling pourraient se retrouver lors des prochains tours

Barcelone et Manchester City sont tout proches des 8es de finale, tandis que d'autres, billets déjà en poche, cherchent la 1ère place du groupe comme Arsenal, PSG ou encore l'Atletico Madrid, ce soir.

Groupe A

Finale Arsenal-PSG pour la tête

Avec le billet des 8es déjà en poche, Arsenal et le PSG n'ont plus qu'un seul objectif: terminer à la 1re place du groupe. Le choc entre les deux équipes, qui ont fait match nul 1-1 au Parc des Princes lors de la 2e journée, prend dès lors l'allure d'une «finale» pour éviter les gros poissons au tour suivant. Briller en C1, «là où se joue la crédibilité d'une équipe» selon Unai Emery, permettrait surtout au PSG de frapper l'esprit de ses prochains adversaires. Avec un 3e succès de rang en championnat, les Parisiens ont bien préparé le déplacement à l'Emirates Stadium, tout en ayant laissé au repos les cadres comme Marquinhos et Edinson Cavani. Arsenal et Arsène Wenger sont parvenus quant à eux à arracher le nul (1-1) face au Manchester United de José Mourinho.



Groupe B

Trois candidats pour deux places

Tout est encore possible dans ce groupe homogène, où les quatre équipes peuvent prétendre à l'un des deux tickets pour le tour suivant. Mais Naples (7 points), Benfica (7 pts) et Besiktas (6 pts) sont les mieux placés. Pour Benfica, en déplacement à Istanbul face à l'un de ses concurrents directs Besiktas, la donne est simple: une victoire sera synonyme de qualification. Pour le club turc, un succès est nécessaire mais pas suffisant. Les coéquipiers de Quaresma devront en effet compter sur un faux-pas de Naples (nul ou défaite) contre le Dynamo Kiev, dans la soirée. Si tel est le cas, Benfica et Naples devront se départager lors d'une «finale» pour la dernière journée. Pour les Italiens, le cas de figure est encore différent. Si Benfica bat Besiktas plus tôt, ils auront l'occasion de se qualifier en cas de succès devant leur public. Kiev présente enfin la mission la plus compliquée: tout autre résultat qu'une victoire contre Naples sera synonyme d'élimination.



Groupe C

Barça et City à un pas des 8es

Après leur choc titanesque lors de la journée précédente, il faut assurer la qualification pour le Barça (1er, 9 points) et City (2e, 7 pts). Car si les mastodontes sont aux premières places du groupe C, leurs adversaires ne sont pas encore éliminés. Pour Barcelone, une victoire sur la pelouse du Celtic (4e, 2 pts) sera suffisant pour passer. Et même un nul si Manchester City ne s'incline pas contre Mönchengladbach (3e, 4 pts).

Les Catalans peuvent terminer premiers en cas de victoire conjuguée à une défaite de City. Pour les «Citizens», un succès les qualifie.

Un nul suffira si dans le même temps le Celtic ne bat pas le Barça.



Groupe D

L'Atletico peut s'emparer de la 1ère place

Tout est déjà plié dans le groupe D, où l'Atletico Madrid et le Bayern Munich sont déjà qualifiés.

Le seul enjeu est la première place. L'Atletico l'aura s'il fait mieux que le Bayern.

La bataille pour la 3e place, qualificative pour les 16es de finale d'Europa League, se jouera lors de la dernière journée entre le PSV et Rostov.



Programme de ce soir (20h45)

Ludogorets Razgrad (BUL) - Bâle (SUI)

Arsenal (ENG) - Paris SG (FRA)

Besiktas (TUR) - Benfica (POR) (17h)

Naples (ITA) - Dynamo Kiev (UKR)

Mönchengladbach (GER) - Manchester City (ENG)

Celtic (SCO) - FC Barcelone (ESP)

Rostov (RUS) - Bayern Munich (GER) (17h)

Atlético Madrid (ESP) - PSV Eindhoven (NED).