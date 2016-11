MC ALGER ET CS CONSTANTINE Des dépenses énormes pour des bilans mitigés

Par Saïd MEKKI -

Avec ces budgets colossaux, des clubs de Ligue 1 ont déçu leurs supporters et bien sûr leurs sponsors et actionnaires de par leurs parcours respectifs aussi bien en championnat qu'en coupe d'Algérie et encore moins en coupes continentales.

Les exemples du MC Alger et du CS Constantine sont bien illustratifs. Avec des budgets d'une quinzaine de milliards, les deux équipes ont bien pu effectuer un recrutement digne des grands clubs pour jouer les premiers rôles surtout cette saison où on parle de titre ou du moins du podium pour disputer une compétition africaine. Mais au vu de l'évolution de ces deux équipes, il faut reconnaître que jusqu'à présent point de convictions remarquées chez les joueurs. Pourtant ces mêmes joueurs sont non seulement chèrement et grassement payés, mais bénéficient également de primes en cas de victoire. Comme si, les victoires sont considérées comme des «heures supplémentaires» pour ces mêmes joueurs. D'aucuns savent que l'actionnaire majoritaire du MCA pour ne pas dire le «sponsor» officiel n'est autre que la Sonatrach. Mais aux dernières nouvelles, ces mêmes responsables seraient bien déçus par la gestion du président Omar Ghrib. Or celui-ci ne cesse d'assurer qu'il finance l'équipe avec son propre argent. On évoque même la possibilité d'abandon de Ghrib de la responsabilité au sein du club avec bien évidement une pression des responsables de Sonatrach au point où le concerné parle de certains qui veulent casser le MCA. Et que lui ne partirait pas du club. Au mois d'août dernier, par exemple, le directeur financier du MCA, Moussaoui, avait présenté lors de cette réunion le budget de fonctionnement aux membres du CA qui l'ont refusé avant même de le présenter aux actionnaires, car jugé trop excessif. En effet les membres du conseil d'administration se sont réunis avec le président du CA, L'Hadj en présence du directeur des finances, Moussaoui. Ce dernier devait présenter le budget de fonctionnement après l'avoir préparé avec le président du MCA, Omar Ghrib. Ainsi, une source proche du CA indiquait que le DAF a informé les présents qu'il fallait prévoir un budget de 120 milliards afin d'assurer un bon fonctionnement du Mouloudia d'Alger. Les membres du CA ont trouvé la somme excessive, et appuyés par le président L'Hadj, ils ne se sont pas fait prier pour expliquer à Moussaoui que ce budget est exagéré et qu'il va falloir que les Mouloudéens revoient leur demande à la baisse. Et pourtant pas moins d'une dizaine de joueurs ont été recrutés au dernier mercato par le MCA avec le retour du coach Menad avant qu'il ne soit finalement remplacé par Mouassa ces dernières semaines. Et pourtant le MCA n'arrive toujours pas à convaincre ses propres supporters. Arriver à devenir coleader après six ans, est illustratif de la situation que traverse l'équipe en dépit des sommes colossales octroyées par la Sonatrach pour son bon fonctionnement. D'ailleurs, ce n'est qu'une seule journée que le MCA est devenu coleader cette année avant d'être battu par le CRB pour se retrouver à la 3e place. Du côté du CS Constantine, on déclare qu'il est le club ayant le plus dépensé en matière de recrutement au mercato dans la perspective de jouer les premiers rôles et pourquoi pas gagner des titres. Mais avec le retrait de Tassili Airlines et l'arrivée de l'Entp, l'équipe a connu beaucoup de changements. Et c'est donc avec un nouveau président nommé par l'actionnaire majoritaire que le projet de redresser la situation est engagé. Or des supporters du CSC refusent cette nomination de l'ex-président de la section football du CSC durant les années 1990 et veulent des responsables issus du club lui-même. Cette situation d'ordre administratif et touchant justement la tête de l'équipe en matière de gestion a été une des causes de la grosse pression que subissent les joueurs qui sont devenus incapables de gagner surtout sur leur propre terrain, la dernière en date étant ce nul arraché contre l'USMH qui a entraîné l'équipe dans une grande crise. C'est dire que l'argent ne suffit finalement pas à monter une grande équipe jouant les premiers rôles chez nous. L'USMH avec un budget très minime revient en force ces derniers temps juste après avoir renoué avec la stabilité aussi bien sur le plan technique qu'administratif. A méditer...



Coupe d'Algérie (32es de finale)

MOB-NAHD délocalisé à Sétif à huis clos

Le MO Béjaïa accueillera le NA Hussein Dey samedi prochain au stade du 8-mai 1945 de Sétif (14h45) à huis clos, en match comptant pour les 32es de finale de la Coupe d'Algérie, a indiqué la LFP hier sur son site officiel. La délocalisation de cette rencontre à Sétif est dictée par la sanction de quatre matchs à huis clos, dont deux à l'extérieur, infligée au MOB suite aux «incidents graves» survenus «pendant et après la rencontre» MOB-MCO (0-0). Le MOB purgera son deuxième match à l'extérieur le lundi 5 décembre face au MC Alger, dans le cadre de la mise à jour de la 8e journée du championnat. Interrogé hier, le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a affirmé que cette rencontre devrait se dérouler au stade du 20-Août 1955 de Bordj Bou-Arréridj. Le MOB aura à purger deux autres rencontres à huis clos au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa.