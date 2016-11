ADVERSAIRE DE L'ALGÉRIE LORS DE LA CAN 2017 Quatre matchs amicaux pour la Tunisie

La sélection tunisienne, adversaire de l'Algérie à la coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon, disputera quatre matchs amicaux dont deux en décembre prochain en Espagne, a rapporté avant-hier la presse locale. Les «Aigles de Carthage» seront opposés en terre ibérique à la sélection de Catalogne le 28 décembre avant de donner la réplique deux jours plus tard à la sélection basque. Les joueurs du sélectionneur Henryk Kasperczak joueront un troisième match amical face à l'Ouganda à Tunis, avant un dernier test le 8 janvier face à l'Egypte à Alexandrie (Borj Al Arab). La Tunisie s'envolera ensuite pour le Gabon où elle évoluera dans le groupe B avec l'Algérie, le Sénégal et le Zimbabwe. Les Tunisiens entameront le tournoi le 15 janvier face au Sénégal au stade de Franceville. De son côté, l'Equipe nationale algérienne disputera le 7 janvier à Blida un match amical face à son homologue mauritanienne, qui effectuera par l'occasion le déplacement avec ses joueurs locaux, selon la presse locale. Les Verts joueront un second match préparatoire probablement face au Mali le 10 janvier à Blida.