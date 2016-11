COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS DE BASKET-BALL (DAMES) Mission difficile pour le GSP à Maputo

La mission des basketteuses algériennes du GS Pétroliers, qui participent à la 22e édition de la Coupe d'Afrique féminine des clubs champions (ACCW-2016), du 25 novembre au 4 décembre à Maputo (Mozambique), s'annonce difficile après plus de deux décennies d'absence des clubs algériens de cette compétition. L'entraîneur des Pétrolières, Sofiane Boulahya, a estimé que c'était déjà un «grand aboutissement» pour le basket féminin algérien de participer à une compétition d'une telle envergure regroupant les meilleures équipes du continent. «Nous avons un groupe de joueuses qui a prouvé à maintes reprises qu'il méritait une participation à la Coupe d'Afrique. C'est l'aboutissement de longues années de travail qui vient récompenser ce groupe», a déclaré Boulahya. «Ca ne va pas être facile face aux équipes africaines qui pratiquent un jeu s'appuyant sur le physique et l'agressivité. Nous allons aborder la compétition match par match et essayer de faire honneur au basket-ball féminin», a ajouté le coach algérien, sacré champion arabe des clubs avec le GS Pétroliers en août dernier en Jordanie. Boulahya est également revenu sur le dernier stage de préparation de son équipe, du 16 au 21 novembre à Sousse (Tunisie) qui a été ponctué par trois matchs amicaux face aux clubs tunisiens d'El Djamal, de Sfax et de l'ES Sahel. «Nous avons préféré peaufiner notre préparation en Tunisie puisque le championnat national est à l'arrêt. Je suis très satisfait de la réaction de l'équipe après les matchs disputés», a-t-il dit. Côté effectif, Boulahya compte s'appuyer sur son duo congolais Thethel Ntumba Kazadi-Mireille Muganza Nyota pour relever les défis physiques sous la raquette, ajouté à six Algériennes qui ont participé au FIBA AfroBasket-2015. «Mes joueuses abordent cette compétition avec un esprit de gagneuses. Nous allons nous appuyer sur nos points forts: vitesse, technique et expérience, pour contrer nos adversaires», a indiqué l'ancien international algérien. L'ACCW-2016 verra la participation de neuf équipes: le GS Pétroliers, Ferroviario Maputo (club organisateur), Deportivo de Agosto (tenant du titre, Angola), Inter club (Angola), Kenya Ports (Kenya), Université internationale américaine (Kenya), Duc (Sénégal), Etoile filante (Togo), First Bank (Nigeria).