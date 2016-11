FC BARCELONE Deux ans de prison requis contre Neymar

Le parquet a requis deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre de l'attaquant brésilien Neymar, poursuivi pour «corruption dans les affaires» suite à son transfert au FC Barcelone, a-t-on appris hier de source judiciaire. Le parquet requiert «deux ans de prison (...) et une amende de 10 millions», selon les réquisitions consultées par l'AFP. En Espagne, les réquisitions sont rendues avant le renvoi devant un tribunal, que le juge en charge du dossier pourrait prononcer rapidement. Le parquet estime que les conditions du transfert du joueur du club brésilien de Santos vers le FC Barcelone en 2013 étaient frauduleuses et qu'elles avaient altéré «la libre concurrence» sur le marché des transferts. Neymar et son père, poursuivis pour corruption et soupçonnés d'avoir dissimulé le montant réel du transfert du joueur, avaient bénéficié d'un non-lieu en juillet, mais le parquet avait fait appel quelques jours plus tard.