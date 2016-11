FORUM INTERNATIONAL «PAIX ET SPORT» Ould Ali présent à Monaco

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, prend part aux travaux de la 9e édition du Forum international «Paix et Sport», qui ont débuté hier et se poursuivront jusqu'au 25 novembre à Monaco, a indiqué avant-hier un communiqué du ministère. La manifestation se déroulera sous le thème «La Paix en jeu: changer le monde par le sport», en présence de plus de 500 personnalités sportives, politiques et universitaires, représentant 70 pays dont l'Algérie. Ce forum a pu s'imposer comme le rassemblement international majeur permettant un dialogue libre et sans tabou autour d'un seul objectif: coopérer, mutualiser les compétences et imaginer des initiatives concrètes qui permettront de mettre le sport au service de la paix dans le monde. Cinq thématiques seront abordées et permettront de lancer les débats: la diplomatie par le sport, l'héritage des évènements sportifs, l'équité des genres, l'intégration sociale des réfugiés et la paix par le sport à l'ère digitale. Créée en 2007, la manifestation est placée sous le signe de la neutralité et oeuvre concrètement au développement de la paix par le sport dans le monde.