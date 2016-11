LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA 4e but de Mahrez sur penalty

Le joueur algérien de Leicester City, Ryad Mahrez a inscrit avant-hier soir contre Bruges, son quatrième but en Champions league cette saison et son quatrième but sur penalty aussi. Auteur d'un bon match dans l'ensemble, le meilleur joueur d'Angleterre de la saison écoulée s'est procuré une belle occasion dès la 8e minute avec une série de dribbles avant de tirer sur Butelle, quelques minutes après l'ouverture du score d'Okazaki. Toujours en première période, Albrighton fauché dans la surface, Mahrez s'est chargé de transformer la sentence (29'). Par la suite il a distribué quelques bons ballons à Vardy et Fuchs avant d'être remplacé à la 67e minute par Schlupp. Leicester City remporte donc son quatrième match en cinq rencontres dans le groupe G et est désormais assurée de terminer première devant le FC Poto.