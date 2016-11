LIGUES 1 ET 2 MOBILIS Le mercato d'hiver du 15 décembre 2016 au 15 janvier 2017

La deuxième période d'enregistrement des licences (mercato d'hiver) pour les clubs professionnels des Ligues 1 et 2 s'étalera du 15 décembre 2016 au 15 janvier 2017, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) avant-hier. Le nombre de joueurs à enregistrer par club est désormais de 27 joueurs au maximum dont trois gardiens de but obligatoires, selon les dispositions réglementaires relatives à la 2ème période d'enregistrement. Les clubs de la Ligue 1 disposent du droit de recruter cinq joueurs (sous forme de recrutement ou de prêt). Concernant les clubs de Ligue 2, ils ont droit à vingt-deux joueurs professionnels et/ou amateurs au maximum dont trois gardiens de but obligatoires. En cas de fin de contrat et à la demande d'un club qualifié pour les compétitions internationales, les contrats des joueurs concernés de ce club sont prolongés automatiquement jusqu'au dernier match international de la même saison.