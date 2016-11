SANCTIONS OCCIDENTALES ANTI-RUSSIE "Une arme à double-tranchant"

La politique des sanctions adoptée par l'Occident contre la Russie est«une arme à double tranchant» car affectant par ricochet l'économie des pays qui ont introduit ces restrictions, a estimé le secrétaire général de l'Organisation de la coopération de Shanghai (OCS), Rashid Alimov. «Il est certain que la Russie pourra faire face à toute sanction qui lui est imposée. De plus, cette politique de sanctions a montré ses limites et a même provoqué un impact négatif sur les économies des pays qui ont adopté ces restrictions», a souligné Rashid Alimov à la presse. Le SG de l'OCS a loué dans ce contexte «la politique active» menée par le gouvernement russe en matière de substitution des importations, laquelle est basée sur «la prise en compte des capacités propres au pays et du potenti el des pays de l'Organisation de la coopération de Shanghai». Il a rappelé dans ce contexte que les pays d'Asie centrale étaient parmi les principaux fournisseurs de légumes et de fruits à la Russie. L'OCS représente l'ensemble économique le plus peuplé au monde (43% de la population mondiale), soit 3,2 milliards d'habitants vivant sur une superficie de 37,5 millions de km2. Le Tadjik Rashid Alimov occupe le poste de secrétaire-général de l'OCS depuis janvier 2016. Les Occidentaux, notamment l'Union européenne et Washington, ont décrété des sanctions économiques contre la Russie en 2014 après le retour de la péninsule ukrainienne de Crimée suite à un référendum, puis le soutien russe présumé aux séparatistes russophones de l'Est de l'Ukraine. Ces sanctions ont touché notamment des banques, des entreprises pétrolières et de défense russes. En retour, la Russie a décrété un embargo sur les importations agroalimentaires en provenance des pays qui la sanctionnent.