SESSION DE FORMATION DE STADIERS Lancement d'une première action à Tlemcen

Une première session de formation de stadiers a été lancée mardi au centre de formation de la direction de la sûreté de wilaya de Tlemcen, encadrée par des spécialistes en maintien de l'ordre public et organisation des manifestations sportives de la direction précitée.

Le premier groupe se compose de stadiers de cinq clubs sportifs de la wilaya que sont le WAT, IRB Maghnia, US Remchi, JS Sabra et CRB Hennaya, selon un responsable de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) qui contribue à l'organisation de cette opération.

Bouraoui Abed a indiqué que cette session de formation qui dure jusqu'au 1er décembre vise à lutter contre le phénomène de la violence dans les stades par la maîtrise des manifestations sportives en améliorant les conditions d'accueil et l'orientation des supporters au sein des infrastructures sportives, soulignant que ce rôle incombe actuellement au stadier qui connaît mieux les supporters et peut être un véritable intermédiaire entre eux et les forces de l'ordre public.

Le commissaire de police chargé de la formation à la sûreté de wilaya a indiqué, pour sa part, que les stagiaires seront initiés, lors de ces sessions qui devront toucher tous les stadiers de la wilaya, aux techniques pour préserver l'ordre public avant, durant et après le match. Au programme de cette session, plusieurs conférences traiteront, entre autres, du phénomène de la violence dans les stades et des moyens de lutter contre, du cadre juridique de recrutement et de formation des stadiers, des équipements et moyens techniques pour doter les stadiers, des actes et comportements sanctionnés lors du déroulement des compétitions sportives, de l'accueil, du regroupement et du tri des supporters et des premiers secours et intervention lors d'une évacuation d'urgence, selon le même responsable.