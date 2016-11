STADES DE PROXIMITÉ À ORAN Une vingtaine de projets prévus en 2017

Une vingtaine de stades de proximité renforceront le secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya d'Oran en 2017, a-t-on appris avant-hier du directeur local du secteur. Ces nouvelles infrastructures viendront s'ajouter aux installations déjà existantes, dans le but d'ancrer la pratique sportive dans le quotidien des Oranais, a indiqué Badreddine Gharbi. En collaboration avec la direction de l'administration locale (DAL) et sur instruction du wali d'Oran, 20 terrains de proximité seront réalisés en 2017, «nous visons à atteindre un objectif d'un stade de proximité dans chaque Cité», a-t-il souligné. «Par ces réalisations, nous avons un objectif éducatif en premier lieu, celui de prémunir les jeunes et les enfants des cités contre les fléaux sociaux», a-t-il ajouté estimant que l'apport de ces structures est très positif pouvant contribuer à la lutte contre la violence dans les cités, «partant d'un constat sur le terrain». Sur un autre plan, ces structures représentent le lieu idoine pour détecter de jeunes talents sportifs, des perles rares, a ajouté le même responsable soulignant que les techniciens en football sont à l'affût. Les autorités locales oeuvrent en continuité à la création de telles structures dans le cadre de la stratégie de relance du sport, entreprise par la wilaya, a-t-on encore indiqué.