TOURNOI DE QUALIFICATION À LA FIBA AFRICA CHAMPIONS CUP (BASKET-BALL) Le GSP au Maroc pour décrocher son ticket

Le tournoi de qualification de la Zone 1 verra la participation, outre du GSP, du Club Africain (Tunisie), de l'AS Salé et du Chabab Rif (Maroc) ainsi que d'Al Ahly (Libye).

Le club de basket-ball algérien du GS Pétroliers prendra part au tournoi de qualification «Zone 1» de la FIBA Africa Champions Cup, prévu du 24 novembre au 1er décembre à Al Hoceïma (Maroc), avec l'ambition de décrocher une des deux places qualificatives à la phase finale.

L'entraîneur-adjoint des Pétroliers, l'ancien international Djilali Canon, s'est montré «optimiste» quant aux chances de son équipe de poinçonner son ticket pour la FIBA Africa Champions Cup (anciennement championnat d'Afrique des clubs champions) qui aura lieu en décembre prochain au Caire. «Notre objectif est d'arracher une des deux places qualificatives à la phase finale. Nous allons jouer nos chances à fond pour atteindre cet objectif malgré les absences», a déclaré Canon. «Notre plus gros souci avant le tournoi est l'absence de deux joueurs majeurs de notre effectif. Il s'agit de Mounir Benzegala, blessé au genou, et Mohamed Harrat qui a rejoint son nouveau club d'Al Jaïsh au Qatar», a expliqué Canon.

Le tournoi de qualification de la Zone 1 verra la participation, outre du GSP, du Club Africain (Tunisie), de l'AS Salé et du Chabab Rif (Maroc) ainsi que d'Al Ahly (Libye). Canon, promu entraîneur-adjoint avec Fardj Allah Harouni, a évoqué les futurs adversaires du GSP, estimant que son équipe avait les qualités requises pour réussir son pari. «Nous connaissons déjà l'AS Salé que nous avons joué deux fois en moins d'un mois et le Club Africain qui est une équipe réputée. Pour les deux autres adversaires, nous n'avons pas beaucoup d'informations», a indiqué le coach algérien.

Le GS Pétroliers, champion d'Algérie en titre, devait rallier hier la ville d'Al Hoceïma après un vol vers Casablanca et un trajet d'environ 600 km en bus. «J'espère que le voyage ne sera pas trop fatiguant et que les joueurs pourront récupérer rapidement», a-t-il souhaité. Six clubs ont déjà composté leur billet pour la phase finale du championnat d'Afrique des clubs champions 2016: Al Ahly (Egypte), City Oilers (Ouganda), Kano Pillars et Customs (Nigeria), Primeiro d'Agosto et Recreativo do Libolo (Angola).