RETOUR SUR LE MATCH O.MÉDÉA-MO BÉJAÏA L'Olympique sur le podium

Par Bachir BOUTEBINA -

Avant-hier, le club numéro un du Titteri, en l'occurrence l'O Médéa, n'a pas fait dans le détail chez lui, après avoir battu sur un score très lourd de 4-0 les Crabes de Yemma Gouraya.

Un match retard très vite plié par le nouveau promu, puisqu'au bout de 30 minutes, les protégés du coach Slimani menaient 3-0, grâce à Laâmara (8'), Banouh (20'), et Addadi (30'). Le onze béjaoui, aligné par Adjali, et fortement remanié, a très vite sombré, et après la pause, les Médéens allaient corser l'addition en ajoutant un quatrième but à la 59' de jeu par Boukhanchouch, dernier tombeur de l'USMBA. Une rencontre qui s'est déroulée en présence d'un public nombreux, avec au final une sévère défaite de notre dernier représentant en coupe de la CAF, au demeurant fort prévisible, et au terme de laquelle, le MOB reste pour l'instant bon dernier avec 7 points, en attendant de jouer ses trois autres matchs retard, prévus contre le MC Alger, l'USM El Harrach et le CA Batna. Les camarades de l'excellent portier international des Verts, en l'occurrence Rahmani qui retrouvait pour l'occasion Slimani, l'entraîneur qui l'avait lancé dans le bain avec l'USM Annaba, se sont donc complètement écroulés devant un dernier hôte médéen, désormais 3e place avec 20 points. Les gars du Titteri montent ainsi pour la première fois sur le podium aux côtés du MC Alger, qu'ils accueilleront d'ailleurs lors de la 14e journée de la Ligue 1 Mobilis. Mais suite à ce dernier succès probant des Bleus de Médéa, les camarades de l'omniprésent et excellent capitaine Addadi, lancent désormais un sérieux avertissement à leur proche hôte kabyle, en l'occurrence la JSK, dont les derniers déboires en championnat, marqués ce week-end par une véritable déroute à Relizane, ont laissé de profondes traces au sein des Canaris. Les Médéens que personne n'attendait de sitôt sur le podium, continuent de surprendre les meilleurs ténors du moment, et se rendront samedi prochain à Aïn Fakroun, pour tenter d'arracher la qualification aux 16es de finale de la coupe d'Algérie, aux dépens du CRBAF. Dixit Slimani: «Pour moi, ce n'est nullement une surprise si l'O Médéa s'est hissé sur le podium.» Il est vrai que depuis l'entame du championnat en cours, les gars du Titteri ont fait preuve d'un football très solide, et ce n'est d'ailleurs nullement par hasard s'ils comptent actuellement dans leurs rangs un buteur du nom de Hamia, aujourd'hui meilleur goléador de la Ligue 1 avec 6 buts. Les Crabes s'enfoncent dans des jours sans réel lendemain, pendant que l'Olympique du Titteri grimpe chaque jour plus, pour bousculer sérieusement une hiérarchie de plus en plus mise à mal de partout.



MO Béjaïa

Amrani, Bouzidi ou Benchadli pour succéder à Sendjak

La direction du MO Béjaïa devra trancher entre Abdelkader Amrani, Youcef Bouzidi et Djamel Benchadli pour succéder à Nacer Sendjak à la barre technique de l'équipe, a-t-on appris hier auprès de la direction du club béjaoui. «Nous avons retenu ces trois techniciens dont le profil répond à nos ambitions et à la conjoncture que traverse le club. Nous nous sommes réunis hier pour trancher sur cette question», a indiqué le porte-parole du MOB Mustapha Bouchebah. Si Bouzidi et Benchadli sont actuellement libres, Amrani est toujours en fonction à l'ES Sétif, mais le technicien songe sérieusement à jeter l'éponge. Sendjak, arrivé au MOB l'été dernier en remplacement de Amrani, a annoncé vendredi qu'il quittait son poste. Son assistant, Lakhdar Adjali, a annoncé hier son départ à l'issue de la lourde défaite concédée à Médéa (4-0) en mise à jour de la 5e journée du championnat.