EUROPA LEAGUE: 5E JOURNÉE Manchester Utd et l'Inter Milan sur un fil

Pogba n'a pas d'autre choix que de s'imposer face à Feyenoord pour se qualifier

Quatre équipes ont validé leur ticket pour les seizièmes de finale de la compétition dès la quatrième journée, l'Ajax Amsterdam, Schalke, le Shakhtar Donetsk et le Zénit Saint-Petersbourg.

Malgré un recrutement XXL et bling-bling, le puissant Manchester United est en difficulté dans son groupe d'Europa League et doit impérativement s'imposer contre Feyenoord, ce soir (20h05) lors de l'avant dernière journée de la phase de poules, pour se prémunir contre une élimination infamante qui guette aussi l'Inter Milan. Déjà deux défaites en quatre journées pour Manchester United de Jose Mourinho, qui se retrouve ainsi troisième d'une poule d'Europa League certes relevée, mais bien loin du niveau de certaines en Ligue des champions, la compétition pour laquelle l'effectif mancunien semble avoir été bâti. Car les Red Devils ont attiré cet été, outre le double vainqueur de la Ligue des champions José Mourinho, le joueur le plus cher du monde, le milieu français Paul Pogba, le Suédois Zlatan Ibrahimovic, le très prometteur défenseur central ivoirien Eric Bailly et encore l'ailier arménien Henrikh Mkhitaryan. Mais entre fond de jeu toujours inquiétant et défaites surprises à Feyenoord dès l'entame de l'Europa League (1-0), puis contre Fenerbahce lors de la précédente journée (2-1), les Mancuniens sont loin de la promenade de santé qui leur semblait promise dans la «petite» coupe d'Europe. S'ils s'imposent ce soir à domicile, ils prendront néanmoins une bonne option sur la qualification puisqu'ils repasseraient alors devant Feyenoord, 2e avec 7 points. Et la dernière journée de la phase de groupes opposera les Britanniques aux modestes Ukrainiens du Zorya Lougansk, pas de taille a priori pour battre l'armada mancunienne.

La situation est plus inquiétante encore pour l'Inter Milan, autre grand nom européen qui n'est que quatrième de son groupe K. Il se déplace en Israël pour affronter l'Hapoel Beer-Sheva, avec obligation de s'imposer pour espérer encore se qualifier. Le limogeage du Néerlandais Frank De Boer et son remplacement par l'expérimenté Stefano Pioli auront-ils les effets escomptés par les propriétaires du club? Quatre équipes ont validé leur ticket pour les seizièmes de finale de la compétition dès la quatrième journée, l'Ajax Amsterdam, Schalke 04, le Shakhtar Donetsk et le Zénit Saint-Petersbourg.

Une seule équipe est éliminée avant le 5e et avant-dernier match de la phase de groupes, Qabala. Le tirage au sort des seizièmes de finale de la compétition sera effectué le 12 décembre (12h) à Nyon, au siège de l'UEFA en Suisse.



Programme des matchs:

Fenerbahçe (TUR) - Zorya Lougansk (UKR) (16h)

Manchester United (ENG) - Feyenoord (NED) (20h05)

Astana (KAZ) - APOEL Nicosie (CYP) (16h)

Olympiakos (GRE) - Young Boys Berne (SUI) (20h05)

Qabala (AZE) - Anderlecht (BEL) (16h)

Saint-Etienne (FRA) - Mayence (GER) (20h05)

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) (16h)

Dundalk FC (IRL) - AZ Alkmaar (NED) (20h05)

Austria Vienne (AUT) - Astra Giurgiu (ROM) (20h05)

AS Rome (ITA) - Viktoria Plzen (CZE) (20h05)

Athletic Bilbao (ESP) - Sassuolo (ITA) (20h05)

Genk (BEL) - Rapid Vienne (AUT) (18h)

Ajax Amsterdam (NED) - Panathinaïkos (GRE) (18h)

Celta Vigo (ESP) - Standard Liège (BEL) (18h)

La Gantoise (BEL) - Braga (POR) (18h)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Konyaspor (TUR) (18h)

Schalke 04 (GER) - Nice (FRA) (18h)

Krasnodar (RUS) - Salzbourg (AUT) (18h)

Fiorentina (ITA) - PAOK Salonique (GRE) (18h)

Slovan Liberec (CZE) - Qarabag (AZE) (18h)

Sparta Prague (CZE) - Southampton (ENG) (18h)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Inter Milan (ITA) (18h)

FC Zurich (SUI) - Villarreal (ESP) (18h)

Steaua Bucarest (ROU) - Osmanlispor (TUR) (18h).