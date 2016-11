PRÉPARATION DES ÉCHÉANCES INTERNATIONALES 26 athlètes algériens en stage à Antalya

Vingt-six athlètes de six disciplines sportives vont prendre part du 25 novembre au 5 décembre à un stage au Centre de préparation olympique d'Antalya en Turquie, en prévision des prochaines échéances internationales, a-t-on appris mardi des fédérations concernées. Initié et financé par le Comité olympique et sportif algérien (COA), le regroupement aura lieu au Gloria Sports Arena de Belek, dans la province d'Antalya, aux normes internationales. Les 26 athlètes sont répartis comme suit: judo (4 garçons/4 filles), taekwondo (2 garçons/2 filles), karaté-do (2 garçons/2 filles), tennis (2 garçons/2 filles), tennis de table (2 garçons/2 filles) et haltérophilie (2 garçons). «Ce regroupement doit permettre aux athlètes de poursuivre leur préparation en prévision des échéances programmées pour l'année 2017, notamment les jeux de la Solidarité Islamique de Bakou, les différents championnats d'Afrique et les compétitions internationales dans chaque discipline», selon les fédérations. Cette «louable initiative», se félicitent les fédérations concernées, vient à point nommé, puisque plusieurs d'entre elles souffrent de difficultés financières qui ont freiné quelque peu l'application de l'intégralité du programme de préparation des athlètes aux échéances internationales inscrites à leur calendrier. Des stages similaires pourraient être organisés pour des athlètes d'autres disciplines concernées aussi par les 4ès Jeux de la solidarité islamique, l'échéance la plus proche (11-22 mai 2017). Par ailleurs, les chefs de mission des délégations sportives engagées dans les Jeux de la solidarité islamique, seront conviés à une réunion de travail le 6 décembre prochain à Bakou pour inspecter les lieux du séjour des athlètes et autres membres des délégations et soulever leurs préoccupations avant le début de la compétition. A Bakou, l'Algérie sera représentée dans 17 sports (hommes et dames) à l'exception de la boxe et du football qui seront exclusivement masculines.

Les 15 autres disciplines engagées dans cette compétition sont: la natation, l'athlétisme, le basket-ball (3x3), la gymnastique, le handball, le karaté-do, le tir sportif, le tennis, le tennis de table, le taekwondo, le volley-ball, l'haltérophilie, la lutte, le judo et le judo pour mal-voyants.