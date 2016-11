COUPE D'ALGÉRIE-32ES DE FINALE : PLUSIEURS AFFICHES PRÉVUES AUJOURD'HUI ET DEMAIN Dame coupe prépare ses surprises

Par Bachir BOUTEBINA -

Demain, pas moins de 16 matchs se dérouleront à travers le pays, et parmi lesquels il faudra suivre avec attention les déplacements de trois ténors de la Ligue 1, en l'occurrence la JSK, la JSS et l'USMBA.

Dame coupe oblige, tous les ténors de la Ligue 1 Mobilis entrent en lice ce week-end, à l'occasion de 32es de finale qui s'étaleront sur trois jours, et débuteront aujourd'hui à 17h, avec au programme les rencontres USMA-NT Souf, CABBA-DRBT, USM Annaba-US Biskra, et MCO-MCEE (huis clos). Quatre matchs en guise d'ouverture, et parmi lesquels seule la rencontre prévue cet après-midi à Bologhine entre le ténor usmiste et les modestes amateurs sudistes de Oued Souf, semble être a priori la plus déséquilibrée. Goliath contre le petit David aujourd'hui à Omar-Hammadi? En tout cas, pour le Belge Paul Put, il n'est nullement question pour l'actuel leader de la Ligue 1 Mobilis, de subir de moindre affront à Bologhine, face aux gars du Souf. Au stade du 19-Mai 1956 d'Annaba, les prestigieuses Tuniques rouges de «Lalla Bona», qui se morfondent depuis des lustres en championnat amateur-Est, accueillent la coriace formation de l'US Biskra que drive désormais avec succès Mounir Zeghdoud. Une rencontre choc entre les Annabis et les Biskris, d'autant plus que l'USB avait pour rappel glané la saison dernière son accession sur le fil en Ligue 2, aux dépens de l'USMAn, au terme d'un championnat des plus houleux. Toujours dans l'Est, et plus exactement à Bordj, les Criquets du CABBA dont l'actuel coach n'est autre que Abdelkrim Bira, le club phare des Bibans qui tente de jouer actuellement son accession en Ligue 1, sera hôte d'un sacré ténor voisin, en l'occurrence le DRB Tadjenanet que drive toujours parmi l'élite numéro un Liamine Bougherara. Un très indécis et beau derby en perspective au stade du 20-Août 1955 de BBA. A Oran, les Hamraoua du MCO, actuels dauphins de l'USM Alger, retrouvent aujourd'hui sans leur public, le Mouloudia d'El Eulma qui végète actuellement dans les profondeurs de la Ligue 2. Les Eulmis de Babiya iront tout de même défier à El Bahia, un hôte oranais qu'ils avaient éliminé par le passé en 8es de finale à Bologhine, lors de la saison 2007-2008. A cette époque, le MCEE brillait de mille feux. Mais qu'en sera-t-il cette fois pour l'ex-ténor de la Ligue 1, notamment face à un Mouloudia d'Oran complètement retrouvé sous la houlette de Belatoui? Il n'en demeure pas moins que cette confrontation qui se jouera à huis clos, manquera de saveur. Demain, pas moins de 16 matchs se dérouleront à travers le pays, et parmi lesquels il faudra suivre avec beaucoup d'attention les déplacements de trois ténors de la Ligue 1, en l'occurrence la JS Kabylie, la JS Saoura et l'USM Bel Abbès. Ainsi, les Canaris tenteront de se racheter de leurs derniers déboires à Tissemsilt face au Widad local, club de la DNA, les redoutables Bécharis tenteront de leur côté de se qualifier à Sefouhi de Batna aux dépens des coriaces amateurs du NC Magra qui avait fait sensation par le passé dans l'épreuve populaire, tandis que le dernier malheureux demi-finaliste en date, en l'occurrence l'USMBA, son déplacement demain au stade du 20-Août 1955, ne s'annonce guère de tout de repos contre le Read de Kouba. Les Koubéens, qui jouent désormais le retour en Ligue 2 sous la conduite de l'entraîneur Zemiti, peuvent surprendre le ténor de la Mékerra. Parmi les affiches qui peuvent s'avérer très équilibrées demain après-midi, il faudra noter le derby de l'Ouest entre deux proches voisins, RC Relizane-ES Mostaganem, et notamment le choc entre deux ténors actuels de la Ligue 2, JSM Béjaïa-USM Blida. Deux ex-ténors de la Ligue 1 qui jouent cette saison leur retour parmi l'élite, au même titre que le Paradou AC qui jouera demain à Oued-Fodda sa qualification au prochain tour, afin de se racheter de ses dernières contre-performances en date, essuyées en championnat, et au terme desquelles le PAC a provisoirement sa place de leader au profit des Béjaouis de la JSMB. Dame coupe nous convie donc à d'autres éventuelles surprises, parfois de taille, à prévoir ce week-end, épreuve populaire oblige.



Programme des matchs

Aujourd'hui:

Oran (Ahmed-Zabana): MCO-MCEE 15h (huis clos)

Alger (Omar-Hamadi): USMA-NT Souf 17h

Bordj Bou Arréridj (20-Août 1955): CABBA-DRBT 17h

Demain:

Béjaïa (Unité Maghrébine): JSMB-USMB 16h

Bordj Bou Arréridj (20-Août 1955): AS Bordj Ghedir-CRB 16h

Alger (Zéralda): DRB Staouéli-IRB El Kerma 15h

Guelma (Souidani-Boudjemaâ): NSR El Fedjoudj-IRB Aïn Hadjar 14h45

Sétif (8-Mai 1945): ESS-SCM Oran 16h

Skikda (20-Août 1955): CAM Skikda-ES Guelma 14h45

Touggourt (Mohamed-Chabani): JS Sidi Bouaziz-ASO 14h45

Relizane (Tahar-Zoughari): RCB Oued R'hiou-ES Bouakeul 14h45

M'Sila (OPOW): NC Magra-JS Saoura 14h45

Batna (Mustapha-Sefouhi): CA Batna-JS Azazga 15h

Chlef (Mohamed-Boumezrag): ORB Oued Fodda-Paradou AC 15h (huis clos)

Oum El Bouaghi (Zerdani-Hassouna): US Chaouia-IRB Aïn Lahdjer 14h45

Tissemsilt (OPOW): WAB Tissemsilt-JS Kabylie 15h

Mascara (Meflah-Aoued): IS Tighenif-ES Ghozlane 15h

Tiaret (Aït Abderahim-Ahmed): FCB Frenda-HB Chelghoum Laïd 15h

Alger (20-Août 1955): RCK-USMB-A 16h

Constantine (Chahid Hamlaoui): CSC-ASMO 16h