PLUSIEURS MATCHS SANCTIONNÉS EN CHAMPIONNAT ET COUPE Le huis clos encore et toujours

Par Saïd MEKKI -

Le public du MCA réclame la levée de la sanction du huis clos

En dépit du fait que le huis clos est une sanction «mondialement infligée», celle-ci n'a toujours pas fait reculer la violence dans nos stades.

Décidément, le football algérien semble certainement se diriger directement vers une programmation complémentaire à huis clos, ce qui ne manquera pas d'enfoncer un peu plus le niveau technique et le spectacle des rencontres des championnats, toutes divisions confondues. La meilleure preuve est que la sanction du huis clos est infligée systématiquement au lendemain d'un dépassement ou incident, ce qui est, il faut le reconnaître, quelque peu inévitable. Cela a pris une autre proportion ces dernières semaines puisque plusieurs clubs payent les frais dans les deux compétitions majeures, à savoir les championnats et la coupe d'Algérie.

Les dernières décisions de la commission de discipline de la Ligue de football sont bien clairs et assez significatives, puisque rien que pour les matchs de la Ligue 1 Mobilis, quatre clubs viennent d'écoper de lourdes sanctions cette semaine. Il s'agit du MO Béjaïa qui a été sanctionné de quatre matchs à huis clos, dont les deux premiers à l'extérieur plus 200.000 DA d'amende.

Le MC Oran a pris deux matchs à huis clos plus 200.000 DA d'amende. Le MC Alger s'est vu infliger une sanction de deux matchs à huis clos plus 200.000 DA d'amende, et enfin le CR Bélouizdad qui a été sanctionné d'un match à huis clos plus 100.000 DA d'amende.

En coupe d'Algérie, on relèvera plusieurs affiches qui se dérouleront malheureusement sans la présence des supporters des deux formations, ce qui ne manquera pas de tuer l'ambiance et le spectacle. Ainsi, on notera que le match MCO-MCEE, prévu aujourd'hui au stade Ahmed-Zabana (Oran), se déroulera à huis-clos ainsi que celui prévu demain entre l'ORB Oued Fodda et le Paradou AC au stade de Chlef Mohamed-Boumezrag tout comme MCEE-ASO au stade Messaoud-Zougar (El Eulma).

La liste s'élargira pour les matchs de samedi prochain avec d'abord, la rencontre MCA-O Arzew au stade Omar-Hamadi de Bologhine et au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, qui abritera le belle affiche MOB-NAHD, sans oublier le même jour ES Berrouaghia-US Tébessa à Médéa. Or, et en dépit du fait que le huis clos est une sanction «mondialement infligée», mais n'a toujours pas fait reculer la violence dans nos stades. D'où d'autres décisions plus importantes à prendre et surtout à concrétiser telles, les caméras de surveillance dans les stades qui doivent être une obligation sans quoi aucun match ne devrait avoir lieu, à titre d'exemple, de plus, la réactivation pratique des comités des supporters avec l'implication de tous les responsables locaux et bien évidemment du club. Les premières décisions à attendre sur le plan pratique, sont celles prises par les membres du Bureau fédéral de la FAF lors de leur dernière réunion.

En effet, «le Bureau fédéral a constaté avec satisfaction que les championnats de Ligues 1 et 2 Mobilis se déroulent dans de très bonnes conditions excepté la rencontre MOB-MCO émaillée par des actes de violence regrettables et inadmissibles. Ce genre d'incidents et de dépassements doivent être sanctionnés avec la plus grande rigueur.

Le Bureau fédéral appelle l'ensemble des clubs, les joueurs, les staffs techniques et en particulier les supporters à participer à la lutte contre la violence dans les stades et à rendre plus hospitaliers nos stades et plus agréables les rencontres de football organisées à travers tout le territoire national.

Dorénavant, les sanctions pourront aller jusqu'à la fermeture des stades jusqu'en fin de saison, voire délocaliser sans public les rencontres des clubs qui ne respecteront pas la discipline générale.».

Enfin à noter que la violence dans les stades est bel et bien l'affaire de tous alors que chacun prenne ses responsabilités pour tenter d'éradiquer ce phénomène bien nuisible à la société, et ce n'est certainement pas le retrait des services d'ordre qui «déracinera» ce fléau...