APRÈS LEURS QUALIFICATION EN 8ES DE FINALE 118.000 euros pour chaque joueur de Lester

Les joueurs de Leicester City, champions d'Angleterre en titre, se verront accorder une prime de 100.000 livres (environ 118.000 euros) chacun suite à leur qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions d'Europe pour la première participation du club dans l'épreuve, a rapporté avant-hier le Daily Mail. Leicester, où évoluent les deux internationaux algériens Riyad Mahrez et Islam Slimani, a validé son billet pour le prochain tour de la compétition reine des clubs européens, mardi après sa victoire à domicile face au FC Bruges (2-1), dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules. Grâce à cette qualification, le club, lui, percevra 5,5 millions d'euros versés par l'UEFA aux équipes accédant aux 8es de finale, auxquels s'ajoutent les 1,5 million d'euros par victoire obtenue et 500 000 euros par match nul, ce qui fait, compte tenu des résultats des Foxes dans le groupe G (quatre victoires et un nul), un total de 12 millions d'euros (6,5 +5,5) dans les caisses du club des Midlands. Quoi qu'il advienne lors de la suite de la compétition, les champions d'Angleterre ne repartiront donc pas les mains vides de leur périple européen.

En revanche, Leicester est en difficulté en Premier League, où il devance seulement de deux points, le premier relégable, Hull City.