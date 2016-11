CHAMPIONNAT DU PORTUGAL Le but de Brahimi le meilleur en octobre

Le but de l'international algérien, Yacine Brahimi, lors de la victoire de son équipe le FC Porto face à Arouca (3-0) le 22 octobre 2016 dans le cadre de la 8e journée, a été choisi comme le «meilleur» du championnat de 1ère division au Portugal pour le compte du mois précédent. Il s'agit de l'unique but, jusque-là, de Brahimi en championnat, alors qu'il en avait inscrit 7 la saison passée et autant lors de celle d'avant (la première pour lui au Portugal). Mais le joueur de 26 ans a fait de rares apparitions depuis le début de cet exercice, lui qui était titulaire à part entière au cours de ses deux premières années avec les Dragons qu'il avait rejoints en provenance de Grenade. Pas plus tard que mardi dernier, le meneur de jeu algérien n'a pas été retenu dans la liste des joueurs du FC Porto concernés par le match en déplacement face aux Danois du FC Copenhague (0-0), dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Quatre jours auparavant, il a suivi du banc de touche la totalité du match perdu par son équipe sur le terrain de Chaves (0-0, 3-2 aux t.a.b), en 16es de finale de la coupe du Portugal.